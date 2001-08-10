В Холмске прошла акция «Трезвый автомобилист»
Сотрудники Госавтоинспекции в преддверии новогодних праздников провели пропагандистскую акцию «Трезвый автомобилист», направленную на профилактику и предупреждение ДТП по вине пьяных водителей. Об этом ТИА «Острова» рассказали в управлении ГБДД УМВД России по Сахалинской области.
Особую тревогу вызывает факт, что многие водители по прежнему не соблюдают правила дорожного движения и вопреки ужесточению административного законодательства продолжают садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. В Холмском районе за 11 месяцев текущего года зарегистрированы 24 дорожно-транспортных происшествия с участием водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, в которых 6 человек погибли и 32 человека получили травмы различной степени тяжести.
В ходе мероприятия автоинспекторы рассказали о последствиях управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, приводили статистику ДТП. Также инспекторы ДПС разъясняли водителям, что повторное вождение в нетрезвом виде или отказ от освидетельствования на состояние опьянения влечет уже не административную, а уголовную ответственность. Всем участникам акции автоинспекторы и вручали пропагандистские листовки и памятки с полезными советами.
Участники мероприятия признались, что сами за руль автомобиля в нетрезвом состоянии не садятся, однако такие напоминания никогда не будут лишними.
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