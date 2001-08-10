Мэр Южно-Сахалинска посетил стройплощадку ООО «Газпром трансгаз Томск»
В ноябре следующего года в промышленной зоне на пр. Мира будет построена и запущена в работу производственная база ООО «Газпром трансгаз Томск». На территории расположатся административное здание, складские помещения, ремонтные мастерские, котельная, топливозаправочный пункт и другая инфраструктура, необходимая для бесперебойной, качественной и автономной работы объекта. Об этом ТИА «Острова» рассказали в агентстве по развитию Южно-Сахалинска.
Директор Сахалинского ЛПУМТ ООО «Газпром трансгаз Томск» Валерий Шахов провел экскурсию по стройплощадке и рассказал Сергею Надсадину о проводимых работах. Так, объект возводится по графику, на строительстве трудятся порядка 50 местных специалистов, большинство строительных и сопутствующих материалов закупается также в Сахалинской области. Все вопросы, которые находятся в компетенции подразделений администрации Южно-Сахалинска, решаются в рабочем порядке.
Особое внимание в ПАО «Газпром» уделяют вопросам экологии и благоустройства территории своих объектов, Сахалинское линейное производственное управление не исключение. Проектом предусмотрены создание зеленых зон и высадка деревьев по периметру объекта. Особое внимание будет уделено ручью и прилегающей территории, которая разделяет базу и ГБУ «Южно-Сахалинский психоневрологический интернат». Для компании хорошей традицией является проводить субботники и самостоятельно поддерживать чистоту, в том числе и за территорией своих объектов. Кроме того, в планах частичное благоустройство дороги, ведущей к медицинскому учреждению и нескольким жилым домам.
Мэр Сергей Надсадин положительно оценил работу руководителей и персонала на объекте с точки зрения благоустройства, организации работ и выразил уверенность в том, что производственная база с запланированным объемом благоустройства хорошо вольется в городскую среду этого промышленного района.
- Отрадно, что в островной столице закрепляются структуры таких крупных компаний. Они обеспечивают сахалинцев рабочими местами и гарантированной заработной платой, являются надежными налогоплательщиками в бюджеты всех уровней, что дает нам возможность развивать городское пространство и создавать комфортную среду для проживания наших граждан, - сказал мэр.
В завершение встречи Сергей Надсадин поздравил с наступающими праздниками весь коллектив Сахалинского ЛПУМТ ООО «Газпром трансгаз Томск».
Компания принимает активное участие в социальной жизни города, является многократным победителем ежегодного городского и областного конкурсов «Благотворитель года». В 2017 году на благотворительность на территории Южно-Сахалинска Сахалинский филиал ООО «Газпром трансгаз Томск» выделил порядка 2 миллионов рублей. Коллектив принимает участие в общегородских мероприятиях,
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