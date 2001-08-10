В пяти населенных пунктах Сахалина восстановлено электроснабжение

Сегодня днем энергетики восстановили электроснабжение еще 5 населённых пунктов − города Томари, сел Ясное Тымовского района, Новое Макаровского района, Тельновское Углегорского района. Также полностью возобновлена подача электроэнергии планировочным районам и селам города Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в энергетической компании.

Наиболее сложная ситуация сохраняется в центральных и северных районах острова, где по-прежнему бушует сильная метель с ураганным ветром.

По состоянию на 14:00 сегодняшнего дня обесточены села Чир-Унвд, Иркир, Красная Тымь, Тымовского района; Ожидаево, Правда, Пионеры, Холмского района; Поречье, Ольшанка, Орлово, Лесогорское, Надеждино, Краснополье, Никольское Углегорского района; Урожайное, Новоселово, Заречное, Парусное, Белинское Томаринского района; Лопатино, Ясноморское, Восточное Макаровского района, Рощино Смирныховского района; Дуэ, Зональное, Адо-Тымово, Молодежное Александровск-Сахалинского района; частично – города Холмск, Углегорск, Шахтерск, Александровск-Сахалинский, села Чистоводное, Яблочное, Чехов Холмского района; Горнозаводск Невельского района; Ильинское, Красногорск Томаринского района; Никольское, Краснополье Углегорского района; Кировское Александровск-Сахалинского района.

Село Бошняково Углегорского района запитано от дизель-генератора.

ПАО «Сахалинэнерго» продолжает восстановительные работы на линиях электропередачи, поврежденных сегодня мощным снежным циклоном. В ликвидации последствий непогоды участвуют 27 оперативно-выездных бригад компании (82 человека) и 32 единицы техники.

В целом при прохождении циклона, который сопровождается штормовым ветром и мокрым снегом, произошло 7 отключений линий электропередачи напряжением 220 кВ, 6 ЛЭП - 110 кВ, 6 ЛЭП – 35 кВ, 93 ЛЭП – 6-10 кВ. Отключено 419 трансформаторных подстанций.

Работы на линиях электропередачи осложняются продолжающейся непогодой – сильным ветром и мокрым снегом. Из-за заметенных дорог затруднен доступ к электроустановкам.

Энергокомпания просит граждан соблюдать осторожность: не приближаться и не дотрагиваться до оборванных проводов, сообщать о них по телефону 112 (система взаимодействия экстренных оперативных служб) или в диспетчерские службы филиала «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго».