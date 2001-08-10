100 единиц техники расчищают от снега Южно-Сахалинск

Сегодня, в течение всего дня, усилия коммунальных и дорожных служб сосредоточены на ликвидации последствий снежного циклона. На южно-сахалинских улицах работает около 100 единиц техники. Вся информация о борьбе со стихией поступает в оперативный штаб. Об этом ТИА «Острова» рассказали в агентстве по развитию города.

Очередное его заседание под руководством Сергея Надсадина состоялось в первой половине дня. С докладами о текущей ситуации перед градоначальником выступили представители ДГХ, ГИБДД, ресурсоснабжающих организаций, прокуратуры, а также руководители управляющих компаний.

Как доложил начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Александр Поликарпов, 26 декабря все системы жизнеобеспечения островной столицы работают в штатном режиме. Обеспечен проезд по всем дорогам городского округа. Что касается электроэнергии, из-за порывов ветра обесточенными оказались 4 жилых дома в Санаторном и детский сад № 26 в этом населенном пункте. Сергей Надсадин поручил ответственным структурам держать данную ситуацию на контроле.

В настоящее время на городских улицах ведется уборка и вывоз собранного ночью снега. По информации заместителя начальника департамента городского хозяйства Алексея Римши, работы идут на всех улицах, по которым курсирует общественный транспорт, включая дороги в планировочных районах. Особое внимание уделяется расчистке и обработке противогололедными материалами остановок и пешеходных переходов. Также постоянно техника работает на трассах Дальнее - Елочки и Южно-Сахалинск - Синегорск.

Немало усилий сосредоточено и на дорогах частного сектора, которые зачастую используются как объездные. Так, расчищены улицы Колодезная, Деповская, Карпатская, Фабричная, Садовая и ряд других.

Особое внимание на заседании оперативного штаба было уделено работе управляющих организаций. МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства» представило мэру отчет о расчистке дворов по состоянию на утро сегодняшнего дня. По тем УК, которые плохо ведут расчистку либо вообще к ней не приступали, будут составлены протоколы об административном правонарушении. Кроме того, мэр потребовал, чтобы представители ДГХ лично выезжали на самые проблемные адреса и контролировали проведение работ. На особом внимании градоначальника - борьба с сосульками.

- Это ваша обязанность и ответственность. Сосульки уже висят на многих домах, их нужно убирать незамедлительно. Другого варианта нет. Задействуйте все силы, средства, вышки. Если будут вопросы, адресно поработаем с каждой управляющей компанией. Главное - не бездействовать, а включаться в эту работу, - резюмировал Сергей Надсадин.

Также в ходе заседания оперативного штаба поднималась проблема машин, мешающих расчистке. Представитель ООО «ЖЭУ-9» рассказала, что еще с прошлого циклона в 9-м микрорайоне стоит брошенный автомобиль. Он мешает расчистке двора и уборке сосулек с крыши дома - над машиной как раз нависает ледяная глыба. Мэр поручил ответственным структурам муниципалитета создать комиссию, в которую войдут и представители УК, чтобы оперативно реагировать на подобные ситуации.

Что касается городских улиц, то с них только за эту ночь было эвакуировано 4 автомобиля. Участники заседания сошлись во мнении, что этого мало. На улицах города машин, припаркованных в неположенных местах и препятствующих уборке снега, гораздо больше. В связи с этим ГИБДД рекомендовано усилить патрулирование улиц, а гражданам - активнее пользоваться перехватывающими парковками. Напомним, это 4 участка:

- рядом с собором Рождества Христова на ул. Горького;

- на пр. Победы, 14;

- на пересечении улиц Хабаровской и Дзержинского;

- в районе дома № 71-б по ул. Вокзальной.

Эти парковки функционируют круглосуточно и чистятся оперативно даже в непогоду. Кроме того, сейчас мэр Сергей Надсадин лично ведет переговоры с региональным министерством спорта о том, чтобы на время снежных циклонов ведомство предоставляло для горожан парковки «Горного воздуха» на ул. Горького.

Подчеркнем, что план расчистки улиц, на которых будет работать техника в ночь с 26 по 27 декабря, администрация города опубликует на официальном сайте мэрии и в СМИ сегодня вечером.