Стихия еще сутки будет властвовать над Сахалином

Сахалин еще сутки будет оставаться под ударом стихии. Такая информация озвучена на рабочем совещании с участием руководителей органов исполнительной власти и глав муниципальных образований, которое в режиме видеоконференции провела председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина. Открывая мероприятие, она сообщила, что информация о прохождении циклона в регионе регулярно поступает Олегу Кожемяко.

Как сообщили ТИА «Острова» в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области, ухудшение погоды в островном регионе началось 25 декабря. Отмечался сильный снегопад, местами с дождем, скорость ветра более 40 метров в секунду. Остановлено движение по главной островной магистрали Южно-Сахалинск – Оха в северном направлении от села Стародубского и ряду других автодорог. Прекращено железнодорожное сообщение. Из-за шторма закрыта паромная переправа на материк. Не вылетают самолеты из аэропорта Южно-Сахалинск. За прошедшую ночь сотрудники МЧС при содействии муниципальных властей освободили из снежного плена 50 автомобилей с водителями и пассажирами, застрявших вдали от населенных пунктов.

Из-за налипания мокрого снега на провода без электроснабжения остались около 20 тысяч человек. В основном это жители населенных пунктов западного побережья Сахалина, где скорость ветра в отдельных местах достигала ураганных значений - 50 метров в секунду. Несмотря на мобилизацию оперативных бригад энергетиков, восстановить электроснабжение мешает отсутствие проезда по дорогам и продолжающаяся непогода. Циклон не нарушил работу медицинских учреждений. Электроснабжение лечебного корпуса центральной районной больницы в Холмске и центральной районной больницы в Углегорске осуществляется с помощью резервных источников питания.

В Углегорском, Томаринском и Холмском районах ветер повредил кровли нескольких десятков жилых и административных зданий. Размер ущерба местные власти определят, когда позволит погода. Из-за отключения электроснабжения ряд котельных, обеспечивающих теплом жилфонд, перевели на использование резервных дизель-генераторов. Однако запас топлива в Углегорском районе оказался недостаточным. Участники рабочего совещания решили сформировать автопоезд, который оперативно доставит топливо из областного резерва в муниципальное образование.

Вера Щербина рекомендовала главам муниципальных образований при необходимости вводить на подведомственных территориях режим чрезвычайной ситуации. Такая мера позволит местным властям мобилизовать для нужд жизнеобеспечения технику и другие ресурсы. По данным синоптиков, островной регион будет оставаться под ударом циклона еще сутки. Поэтому, отметила глава правительства области, главы муниципальных образований и руководители органов исполнительной власти должны принять исчерпывающие меры для обеспечения работы объектов энергетики и коммунального хозяйства, торговли, бесперебойного оказания медицинской помощи гражданам.