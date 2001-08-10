В Томаринском районе объявлен режим чрезвычайной ситуации

Все силы и средства муниципалитета направлены на ликвидацию последствий разбушевавшейся стихии.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Томари, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации приняла решение объявить на территории района режим чрезвычайной ситуации с 11 часов вторника 26 декабря для минимизации негативных последствий царствующего здесь вторые сутки циклона.

Резкое ухудшение погодных условий началось на территории муниципального образования в ночь с 24 на 25 декабря. На протяжении дня 25 декабря в районе продолжалась метель, порывы ветра достигали 20 метров в секунду. К ночи с понедельника на вторник порывы ветра значительно усилились, достигнув 33-38 метров секунду, местами – до 50 метров в секунду, а количество осадков существенно возросло. В результате в Томари, а также сёлах Красногорск, Пензенское и Ильинское произошло частичное разрушение фасадов и кровель порядка пятнадцати строений жилого фонда и социальной инфраструктуры. Полностью обесточенными оказались пять сёл: Парусное, Белинское, Новосёлово, Урожайное, Заречное. Частично лишились электроэнергии сёла Ильинское и Красногорске. Две котельные в Красногорске были вынуждены перейти на автономные источники электропитания, переключившись на дизель-генераторы. Фиксировались частичные перебои с электроснабжением ночью и утром 26 декабря и в Томари. Из-за сильных снежных заносов и плохой видимости было принято решение перекрыть во вторник движение по всем автомобильным дорогам общего пользования в районе. При этом улучшения погоды в ближайшее время не прогнозируется. Напротив, ожидается, что непогода не оставит район в покое и 27 декабря. Всё это и вынудило муниципальную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации объявить на территории района режим чрезвычайной ситуации.

В школах городского округа были отменены занятия для учащихся с 1 по 11 класс. Дошкольные детские учреждения продолжили свою работу, чтобы дать возможность родителям уйти на работу и оставить детей под присмотром, однако, в два детских сада в Томари привели всего лишь шесть детей, а в дошкольные группы в сёлах не привели ни одного ребёнка. Тем не менее, детские сады продолжат свою работу в штатном режиме, весь персонал будет ежедневно выходить на работу. А решение, отменять ли занятия в школах в среду, будет приниматься на заседании комиссии сегодня в 17 часов.

Как рассказал мэр Томаринского городского округа Александр Кобелев, в настоящее время в районе продолжаются интенсивные работы по устранению последствий прохождения циклона.

- Погода у нас не улучшается, порывы ветра достигают 35-40 метров в секунду. А в селе Ильинском фиксируются на уровне 50 метров в секунду. Мы проводим постоянный мониторинг ситуации, чтобы в случае необходимости прийти на помощь нашим жителям и как можно эффективнее бороться с последствиями циклона. На дорогах района работает 5 единиц техники Томаринского ДРСУ. В населённых пунктах – 10 единиц техники коммунальных компаний. 5 в Томари, 2 в Красногорске и по одной в сёлах Ильинское, Пензенское и Черемшанка, - рассказал Александр Кобелев. - Мы оказываем помощь энергетикам в расчистке подъездов к трансформаторным подстанциям и другим нуждающимся в ремонте объектам, чтобы они могли восстановить электроснабжение. Фактически, наши коммунальщики работают на энергетиков половину своего времени. Безусловно, мы будем продолжать это делать, но это не даёт нам возможность оперативно расчищать от снега подъезды к своим объектам: социальным учреждениям, магазинам, многоквартирным домам. Самим энергетикам надо отдать должное: при таком сильном ветре и метели они делают всё возможное.

Также приоритет коммунальщиков, по словам мэра томаринского района, отдан обеспечению проезда машин скорой помощи.

- Мы поддерживаем постоянный контакт с главным врачом Томаринской ЦРБ на случай, если медикам понадобится помощь коммунальщиков. Что касается проезда по населённым пунктам, нареканий от скорой не поступало. Одна из возвращавшихся в район машин районной больницы застряла вчера на трассе между Арсентьевкой и Ильинским. Но здесь вопросы надо задавать водителю, который на свой страх риск решил попытаться добраться до Томари, невзирая на однозначные указания руководства пережидать непогоду в Долинске, - рассказал глава района.

По предварительным расчётам, в районе частично повреждены кровли 15 жилых зданий. Зафиксированы повреждения фасадов. Сильно повреждён фасад средней общеобразовательной школы в селе Ильинском, порывы ветра в котором достигали 50 метров в секунду. Точно определить размер ущерба пока не представляется возможным из-за сильной метели и плохой видимости. Он будет уточняться.

Из частичного отключения электроэнергии в Красногорске, две сельских котельных были переведены на автономные источники энергоснабжения. Все районные котельные обеспечены запасом дизельного топлива на пять суток, запас угля на них рассчитан на 20 дней. На районных АЗС в Ильинском и Красногорске есть перебои с дизельным топливом. Остатки дизельного топлива на АЗС в Томари зарезервировано для нужд коммунальных служб.

В районе продолжают действовать два развёрнутых накануне пункта временного размещения, в которых застигнутые врасплох непогодой водители и их пассажиры могут переждать метель, согреться, получить питание и переночевать. Первый пункт – на базе средней общеобразовательной школы села Красногорск, второй – на базе средней общеобразовательной школы села Ильинского. Дополнительно в селе Ильинском был развёрнут стационарный пункт обогрева в магазине «Анюта» на привокзальной площади около железнодорожной станции «Ильинск-Сахалинский». Пункты будут действовать до улучшения погодных условий и полного возобновления движения по дорогам.

Как рассказал представитель оперативной группы районной администрации в селе Ильинском Ярослав Лобков, 25 декабря в ильинской школе разместилось 8 застигнутых непогодой в дороге путников, включая одного девятилетнего ребёнка. Все они были обеспечены горячим чаем и питанием, размещены на ночлег и продолжают оставаться здесь вплоть до настоящего момента. В первой половине дня 26 декабря к ним присоединилось ещё 2 человека, вызволенных томаринскими дорожниками из снежного плена в районе села Пензенского. Ещё 8 человек должны прибыть сюда в течение часа. Водители пяти пережидающих на территории Ильинского непогоду грузовиков отказались проследовать в ПВР и ждут окончания метели и расчистки дорог в своих транспортных средствах. Три из них находятся на привокзальной площади села, два – на выезде из населённого пункта.

По информации начальника отдела ГО и ЧС томаринской администрации Сергея Самсонова, всего ночь с 25 на 26 декабря на трассах между населёнными пунктами района были вынуждены провести 6 единиц техники. Три из них застряли в нескольких километрах от села Пензенского, два – между сёлами Ильинское и Красногорск, один автомобиль попал в снежный капкан между Арсентьевкой и Ильинским. В первой половине дня 26 декабря четыре из шести автомобилей были вызволены из неприятностей. Два из них были сопровождены до Ильинского. Один уехал в Черемшанку. Экипаж четвёртого отказался продолжать движение и пообещал переждать непогоду в Пензенском. К 14 часам успешно завершилась операция по спасению и двух оставшихся автомобилей, застрявших между сёлами Ильинское и Красногорск. Им на помощь пришли две единицы техники Томаринского ДРСУ. Находившиеся в них 8 человек уже находятся в Ильинском, напоены горячим чаем и направлены в пункт временного размещения.

Ожидается, что сильная метель не утихнет и на протяжении всего дня 26 декабря. В связи с этим отдел ГО и ЧС администрации Томаринского городского округа настоятельно призывает жителей и гостей района не выезжать за пределы населённых пунктов. А также напоминает, что в районе действует Единая дежурная диспетчерская служба, которая призвана собирать информацию обо всех чрезвычайных и аварийных ситуациях в районе, чтобы передавать её в ответственные за их ликвидацию организации. Обратиться к диспетчерам службы за помощью можно круглосуточно по номерам телефонов (42446) 2-62-07 и (42446) 2-65-93.