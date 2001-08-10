Жителям областного центра напомнили о временных парковках
В ночь на 27 декабря дорожные службы областного центра продолжат расчистку улично-дорожной сети и вывоз снега на полигоны. В связи с чем горожан призывают не оставлять личный транспорт вдоль проезжих частей и активнее пользоваться временными парковками тем более, что к действующим четырем добавилась еще одна - парковка перед СТК «Горный Воздух». Об этом ТИА «Острова» рассказали в агентстве по развитию Южно-Сахалинска.
Таким образом, оставить временно автомобили бесплатно можно на парковках:
- рядом с собором Рождества Христова на ул. Горького;
- пр. Победы, 14;
- на пересечении улиц Хабаровской и Дзержинского;
- в районе дома №71Б по ул. Вокзальной;
- парковка перед СТК «Горный Воздух».
Сегодня ночью расчистка и вывоз снега будет идти на следующих улицах:
- ул. Горького от ул. Есенина в северном направлении с заходом на ул. Емельянова,
- пр. Победы от пл. Победы в западном направлении с заходом на ул. Железнодорожную.
- ул. Амурская на участке от Хабаровской до Центра занятости населения ,
- ул. Дзержинского на участке от Хабаровской до Поповича,
- ул. Чехова на участке от Хабаровской до пр. Победы,
- ул. Хабаровская на участках от Амурской до Ленина и от Амурской до Чехова,
- ул. Карла Маркса на участке от Чехова до Ленина,
- ул. Комсомольская на участках от Коммунистического проспекта до Сахалинской, от Компроспекта до Пуркаева, от Сахалинской до Горной,
- ул. Физкультурная на участке от Сахалинской до Крайней,
- ул. Сахалинская.
Уборка снежных валов и вывоз снега будет производится также на ул. Комсомольской (от Компроспекта до Пуркаева), ул. Есенина, ул. Поповича (от пр. Мира до Ленина и от пр. Мира до ул. Физкультурной), на ул. Ленина (от Сахалинской до Пуркаева, от Сахалинской до Компроспекта, от пл. Ленина до пр. Победы).
Южносахалинцев убедительно просят не бросать автомобили вдоль указанных улиц даже там, где дорожные знаки позволяют ночную парковку.
Вместе с дорожными службами работают экипажи ГИБДД и эвакуаторы.
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