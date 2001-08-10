В Южно-Сахалинске стало меньше наркозависимых на 12,8%
Предварительные итоги работы антинаркотической комиссии Южно-Сахалинска по координации мероприятий, направленных на противодействие незаконному потреблению и распространению наркотиков, подвели в областном центре. На заседании обсудили успехи и проблемы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города.
По данным Сахалинского областного наркологического диспансера, в текущем году на 12,8% снизилось число лиц с диагнозом «пагубное употребление наркотиков». Сегодня на профилактическом учете состоят 2700 человек. В этом году 173 человека сняты с учета по выздоровлению, что на 40% больше показателя прошлого года. Отмечено также незначительное снижение горожан с диагнозом «наркомания» - 774 человека, в этом году сумели победить болезнь 43 человека.
Как отмечают специалисты, меры по раннему выявлению и постановке на профилактический учет потребителей наркотиков, в том числе лиц, впервые и разово употребивших психотропные вещества, способствуют оказанию более качественной медицинской помощи, не позволяя в дальнейшем диагностировать лицам данной категории заболевание «наркомания».
Значимую работу в этом направлении ведут правоохранительные органы, благодаря которым выросла на 20% выявляемость преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Всего зафиксировано 714 преступлений, к которым причастны 179 лиц. 90% потребителей наркотиков поставлены на учет по направлению правоохранительных органов.
Администрацией города Южно-Сахалинска также принимаются соответствующие меры по снижению потребления наркотических веществ путем вовлечения населения в занятия физкультурой и спортом и пропаганды здорового образа жизни. На сегодняшний день на территории областного центра функционируют 360 спортивных объектов, из них 122 спортивные площадки. Действует ряд муниципальных программ по развитию физической культуры и спорта, повышению эффективности реализации молодежной политики. Специалисты профильных структурных подразделений муниципалитета рассказали о развитии спортивной инфраструктуры в областном центре и о профилактической работе. Так, в текущем году проведено 954 тематических мероприятий с охватом более 17 тысяч детей и 400 родителей.
Организуется добровольное тестирование детей старше 14 лет на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотиков в учебных заведениях города. В декабре - январе тестирование также охватит средние профессиональные заведения областного центра.
В завершение участники антинаркотической комиссии областного центра отметили, что, несмотря на то, что основной источник распространения психотропных веществ крайне сложно контролировать (это интернет-ресурсы и телефонные мессенджеры), в целом система профилактики работает достаточно стабильно. Как результат, на протяжении ряда последних лет в Сахоблнаркодиспансере не зарегистрировано новых случаев заболевания наркоманией среди несовершеннолетних. Сейчас на учете у врачей таким диагнозом состоят 9 подростков.
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