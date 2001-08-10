В 20 населенных пунктах Сахалина восстановлено электроснабжение
В течение вчерашнего дня и сегодня ночью было восстановлено электроснабжение еще 20 населённых пунктов: города Александровск-Сахалинского, сел Чир-Унвд, Иркир, Красная Тымь, Адо-Тымово, Молодежное, Кировское Тымовского района; Ожидаево, Пионеры, Чистоводное, Чехов Холмского района; Урожайное, Новоселово, Заречное, Ильинское Томаринского района; Лопатино, Горнозаводск Невельского района; Восточное Макаровского района; Рощино Смирныховского района; Дуэ Александровск-Сахалинского района; Никольское Углегорского района. Об этом ТИА «Острова» сообщили в энергетической компании.
«Сахалинэнерго» продолжает восстановительные работы на линиях электропередачи, поврежденных мощным снежным циклоном. В ликвидации последствий непогоды участвуют 29 оперативно-выездных бригад компании (116 человек) и 37 единиц техники.
На западном побережье острова, где по-прежнему бушует сильная метель, сохраняется сложная обстановка.
По состоянию на 9:00 сегодняшнего дня обесточены села Зональное Тымовского района; Зырянское, Люблино, Калинино Холмского района; Поречье, Ольшанка, Орлово, Лесогорское, Тельновское, Надеждино, Краснополье Углегорского района; Парусное, Белинское, Айнское Томаринского района; Ясноморское Невельского района; частично – города Холмск, Углегорск, Шахтерск, села Яблочное, Правда Холмского района; Ударное Углегорского района; Красногорск Томаринского района, Лермонтовка Поронайского района.
Село Бошняково Углегорского района запитано от дизель-генератора.
В целом при прохождении циклона, который сопровождается штормовым ветром и мокрым снегом, произошло 7 отключений линий электропередачи напряжением 220 кВ, 6 ЛЭП - 110 кВ, 7 ЛЭП – 35 кВ, 101 ЛЭП – 6-10 кВ. Отключено 212 трансформаторных подстанций.
Работы на линиях электропередачи осложняются продолжающейся непогодой – сильным ветром и снегом. Из-за заметенных дорог затруднен доступ к электроустановкам.
Подробная информация о сроках возобновления подачи электроэнергии.
Энергокомпания просит граждан соблюдать осторожность: не приближаться и не дотрагиваться до оборванных проводов, сообщать о них по телефону 112 (система взаимодействия экстренных оперативных служб) или в диспетчерские службы филиала «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго».
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