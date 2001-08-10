Дед Мороз и Снегурочка вручили «Добрые открытки»

В гости к постояльцам отделения милосердия приехали не волонтеры и благотворители, а дед Мороз, Снегурочка и их помощники. Об этом ТИА «Острова» рассказали в региональном фонде «Родные острова».

Новогодний волшебник разыграл небольшое представление в каждой палате. А Снегурочка с помощниками подарили подарки и открытки.

Именно эти открытки весь декабрь на мастер-классах делали подопечные «Родных Островов» из детских садов «Одуванчик» и «Рябинка». Также на мастер-классах с ребятами говорили о том, кто такие благотворители и что каждый может сделать свои первые добрые дела в канун Нового года и подарить новогоднюю сказку совсем незнакомому человеку.

Гостей в отделении милосердия ждали с нетерпением. Кристина Энто, культорг Южно-Сахалинского дома-интерната для престарелых и инвалидов, обращает внимание на то, как меняются лица постояльцев, когда к ним заходят гости.

- Это дорогого стоит. Надо не только на новый год такие мероприятия проводить, но и чаще, - добавляет она.

- Мне кажется, у нас получилось самое главное – собрать вокруг темы добровольчеств и взаимопомощи максимальное количество людей в этом году, - делится своими впечатлениями президент регионального фонда «Родные Острова» Александр Кан. - В этом году у нас больше 50 малышей – участников акции. Это воспитанники уже двух детских садов. Волонтеров, которые проводили мастер-классы и пришли в отделение милосердия в этом году стало в 2 раза больше. И это уже хорошие результаты. Безусловно, будем продолжать акцию, вовлекать в нее еще больше участников – наших подопечных.

В 2017 году проект «Добрая открытка» проходит второй раз. Его суть - дети, подопечные фонда, своими руками делают открытки, которые в канун нового года команда фонда передает в отделение милосердия дома престарелых и инвалидов в Южно-Сахалинске. Это малоподвижные пациенты. В силу своего физического состояния они не могут присутствовать на общих праздниках, к некоторым редко приходят гости. Таким образом, проект преследует 2 цели. Первая – образовательная. «Добрая открытка» становится одним из уроков милосердия для детей – участников и волонтеров, которые проводят занятия. Вторая – социальная. Это призыв вспомнить о тех, кто остается один в новогодние праздники.