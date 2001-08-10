В Холмске подвели итоги по ликвидации последствий циклона
Итоги мероприятий по ликвидации последствий циклона подвели на утреннем заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в администрации Холмска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.
Без воды пока остаются дома по улице Молодёжная. На руководителя и главного инженера МУП «Водоканал» наложено административное взыскание за неисполнение решения КЧС, отсутствие организации подвоза воды жителям Молодёжной и несвоевременное устранение причины аварии. Проблема с водообеспечением должна решиться сегодня.
Энергетики проводят ремонт линий и поэтапное подключение объектов, оставшихся без электроэнергии. Круглосуточно работают бригады «Западных электросетей» и «Горэлектросети». Стопроцентное завершение восстановительных работ в целом по городу и сёлам округа планируется к четвергу.
Дорожные службы сегодня по возможности приступят к расчистке тротуаров и вывозу снега на полигон. Особо пристального внимания требует к себе дорога Холмск - Чехов, где периодически возникают снежные перемёты. Снегоуборочная техника на данном направлении работает исправно.
Котельные в округе работают в штатном режиме, за исключением котельной в селе Садовники, которая пока запитана от дизель-генератора. Температурный режим в целом выдерживается в рамках нормативных показателей.
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