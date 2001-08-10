Около 1000 человек восстанавливают электроснабжение острова

Циклон продолжает действовать на территории центральных и северных районов.

Как рассказал ТИА «Острова» заместитель начальника ГУ МЧС России по Сахалинской области Вячеслав Мурнаев, нарушено электроснабжение в 21 населенном пункте и в шести районах – это более восьми тысяч человек. По данным ЕДДС муниципальных образований и диспетчерской службы «Сахалинэнерго», энергокомпания привлекла 27 бригад, 82 человека и 37 единиц техники. Для расчистки автомобильных дорог привлечено 140 человек 93 единицы техники.

Стихия повредила 20 кровель жилых домов и социально значимых объектов. На данный момент создана комиссия, задача которой – окончательно определить ущерб в районах. Уже к завтрашнему дню станет известно точное количество поврежденных кровель и других разрушений.

В трех районах введен режим ЧС. Это сделано для организации работ по оперативному восстановлению кровель жилых зданий и расчистки населенных пунктов от снежных заносов. Всего для восстановления электроснабжения и расчистки автомобильных дорог привлечено более 200 бригад и около 1000 человек личного состава. Аэропорт и железная дорога работают в штатном режиме.

До сих пор по метеоусловиям закрыто движение для всех видов транспорта на четырех участках автодорог областного значения в направлении «Южно-Сахалинск – Оха» на участках: «Стародубское – Оха» 54-860 км, «Арсентьевка – Ильинское» 0-29 км, «Яблочное – Томари – Углегорск» 66-316 км, «Огоньки – Невельск» 0-48 км».

- По данным сахалинского сахалинского УГМС циклон еще в течение сегодняшнего дня будет влиять на территорию северных районов Сахалина, завершится влияние только завтра после обеда, - поясняет Вячеслав Мурнаев.