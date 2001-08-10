В Углегорский район направят дополнительные бригады для восстановление электроснабжения

ПАО «Сахалинэнерго» направит в Углегорский район дополнительные силы на восстановление электроснабжения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в энергетической компании.

ПАО «Сахалинэнерго» продолжает ликвидацию последствий циклона. Из областного центра – города Сахалинска, а также Корсаковского, Долинского и Анивского районов направлены аварийно-восстановительные бригады компании и подрядных организаций в Холмский район. По мере открытия и расчистки автомобильных дорог дополнительные силы и средства будут в оперативном порядке доставлены в Углегорский район.

Необходимо отметить, что на западном побережье острова по-прежнему бушует сильная метель, сохраняется плохая видимость. По метеоусловиям закрыто движение для всех видов транспорта на пяти участках автодорог областного значения. В связи с этим производить ремонтные работы на ЛЭП в Углегорском районе невозможно.

Напомним, в целом при прохождении циклона, который сопровождается штормовым ветром и мокрым снегом, произошло 7 отключений линий электропередачи напряжением 220 кВ, 6 ЛЭП - 110 кВ, 7 ЛЭП – 35 кВ, 101 ЛЭП – 6-10 кВ. Отключено 212 трансформаторных подстанций.