В Углегорск доставили дизельное топливо

Автоцистерны прибыли в Ильинское около 7 часов утра, преодолев с помощью дорожников заметённый метелью перешеек между Арсентьевкой и Ильинским. Прибытия автопоезда с дизтопливом ждали в селе Ильинском всю ночь. Дизельное топливо необходимо Углегорскому району прежде всего для дизель-генераторов котельных, которые в результате последствий циклона оказались обесточенными и были вынуждены перейти на автономные источники электроснабжения. Безусловно, пригодится оно и коммунальным службам, устраняющим последствия непогоды.

Как сообщили ТИА «Острова» в администрации Томари, решение о выделении муниципалитету дизтоплива для ликвидации последствий бушевавшего на островах циклона было принято по результатам видео-конференц-совещания, которое во вторник 26 декабря провела председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина. Однако преодолеть участок дороги от Арсентьевки до Ильинского автопоезду удалось только к 7 часам утра. Водители остановились на территории села, чтобы немного передохнуть, пока дорожники направились чистить путь до Красногорска. К полудню автоколонна с дизельным топливом для углегорцев двинулась дальше. Топливо для Углегорского района призвано помочь ликвидировать последствия бушевавшего на острове циклона.

Автопоезд с дизельным топливом для Углегорского района миновал село Ильинское Томаринского района, ненадолго остановившись недалеко от развёрнутого там пункта временного размещения.

Прохождение жизненно важного для углегорцев автопоезда по территории Томаринского района прокомментировал его глава Александр Кобелев.

- Мы осознаём всю важность этого мероприятия для жизнеобеспечения наших соседей. И были готовы принять в пункте временного размещения всех водителей, которые везли топливо в Углегорск. Надеемся, это топливо, выделенное областными властями, поможет углегорцам преодолеть все трудности и справиться с последствиями циклона, – рассказал Александр Кобелев.

Пункт временного размещения в селе Ильинском был развёрнут на базе сельской средней школы после закрытия движения автотранспорта до Арсентьевки в понедельник 25 декабря. В первый же день в нём разместилось 8 застигнутых непогодой путников, включая девятилетнего ребёнка. Всем им была предоставлена возможность переждать непогоду в тёплом месте и переночевать, а также предложены горячий чай и провиант. Во вторник 26 декабря в ПВР прибыло ещё 10 сахалинцев, вызволенных томаринскими дорожниками из снежного плена. В ночь на 27 декабря сюда же обратилось несколько десятков строителей Сахалинской ГРЭС-2, которые следовали в Южно-Сахалинск, завершив свою трудовую вахту на строительной площадке, и были вынуждены искать убежища от непогоды до отправления поезда в 5 часов утра. Всего за ночь со вторника на среду в пункте временного размещения в Ильинском побывало 123 человека.