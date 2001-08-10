30 тысяч кубометров снега вывезли с ночных улиц Южно-Сахалинска

План по расчистке улично-дорожной сети Южно-Сахалинска, который стоял перед дорожными службами на минувшую ночь, выполнен в полном объеме. Ряд замечаний есть к расчистке планировочных районов, сегодня подрядчики устраняют недоработки. Об этом ТИА «Острова» рассказали в агентстве по развитию города.

По информации департамента городского хозяйства, с 4 утра проводился мониторинг выполнения работ, замечаний не возникло. Бригады работали совместно с экипажами ГИБДД.

Особых помех при расчистке не возникало, что и позволило в полном объеме выполнить намеченный план. Оба снежных полигона функционировали без перебоев. За ночь с улично-дорожной сети вывезено более 1800 КамАЗов снега. Днем техника продолжит работу, но уже в меньшем количестве. План работы снегоуборочной техники на предстоящую ночь будет опубликован к вечеру, поскольку он формируется по итогам работ, выполненных в дневную смену.

Обеспечен проезд до всех отдаленных сел и планировочных районов. Трасса на Синегорск поддерживается в рабочем состоянии. В ближайшее время техника приступит к работам по расширению проезжей части.

Продолжается расчистка дворов. Как отмечают в управлении мониторинга городского хозяйства, управляющие компании по сравнению с предыдущей метелью работают более оперативно. Особое внимание сейчас также направлено на кровли домов. Там, где не удается в сжатые сроки расчистить крышу и убрать сосульки, выставляются ограждения. Напоминаем, при обнаружении угрозы схода снежных масс или сосулек жителям необходимо в срочном порядке сообщать об этом управляющим компаниям, обслуживающим жилфонд, а случае отсутствия надлежащей реакции на обращение - в управление мониторинга городского хозяйства по телефону 300-461 (добавочные от 1 до 7) или по электронной почте v.korshun@yuzhno-sakh.ru.

После прохождения циклона силами МКП «Завод строительных материалов им. Федотова» практически завершена расчистка внутриквартальных проездов. Как только УК закончат расчистку дворовых территорий, техника выйдет повторно, чтобы зачистить и вывезти снег, который выносится с придомовых участков во время работ. План по расчистке улично-дорожной сети Южно-Сахалинска, который стоял перед дорожными службами на минувшую ночь, выполнен в полном объеме. Ряд замечаний есть к расчистке планировочных районов, сегодня подрядчики устраняют недоработки. Об этом ТИА «Острова» рассказали в агентстве по развитию города.

По информации департамента городского хозяйства, с 4 утра проводился мониторинг выполнения работ, замечаний не возникло. Бригады работали совместно с экипажами ГИБДД.

В департаменте городского хозяйства отмечают: особых помех при расчистке не возникало, что и позволило в полном объеме выполнить намеченный план. Оба снежных полигона функционировали без перебоев. За ночь с улично-дорожной сети вывезено более 1800 КамАЗов снега. Днем техника продолжит работу, но уже в меньшем количестве. План работы снегоуборочной техники на предстоящую ночь будет опубликован к вечеру, поскольку он формируется по итогам работ, выполненных в дневную смену.

Обеспечен проезд до всех отдаленных сел и планировочных районов. Трасса на Синегорск поддерживается в рабочем состоянии. В ближайшее время техника приступит к работам по расширению проезжей части.

Продолжается расчистка дворов. Как отмечают в управлении мониторинга городского хозяйства, управляющие компании по сравнению с предыдущей метелью работают более оперативно. Особое внимание сейчас также направлено на кровли домов. Там, где не удается в сжатые сроки расчистить крышу и убрать сосульки, выставляются ограждения. Напоминаем, при обнаружении угрозы схода снежных масс или сосулек жителям необходимо в срочном порядке сообщать об этом управляющим компаниям, обслуживающим жилфонд, а случае отсутствия надлежащей реакции на обращение - в управление мониторинга городского хозяйства по телефону 300-461 (добавочные от 1 до 7) или по электронной почте v.korshun@yuzhno-sakh.ru.

После прохождения циклона силами МКП «Завод строительных материалов им. Федотова» практически завершена расчистка внутриквартальных проездов. Как только УК закончат расчистку дворовых территорий, техника выйдет повторно, чтобы зачистить и вывезти снег, который выносится с придомовых участков во время работ. План по расчистке улично-дорожной сети Южно-Сахалинска, который стоял перед дорожными службами на минувшую ночь, выполнен в полном объеме. Ряд замечаний есть к расчистке планировочных районов, сегодня подрядчики устраняют недоработки. Об этом ТИА «Острова» рассказали в агентстве по развитию города.

По информации департамента городского хозяйства, с 4 утра проводился мониторинг выполнения работ, замечаний не возникло. Бригады работали совместно с экипажами ГИБДД.

В департаменте городского хозяйства отмечают: особых помех при расчистке не возникало, что и позволило в полном объеме выполнить намеченный план. Оба снежных полигона функционировали без перебоев. За ночь с улично-дорожной сети вывезено более 1800 КамАЗов снега. Днем техника продолжит работу, но уже в меньшем количестве. План работы снегоуборочной техники на предстоящую ночь будет опубликован к вечеру, поскольку он формируется по итогам работ, выполненных в дневную смену.

Обеспечен проезд до всех отдаленных сел и планировочных районов. Трасса на Синегорск поддерживается в рабочем состоянии. В ближайшее время техника приступит к работам по расширению проезжей части.

Продолжается расчистка дворов. Как отмечают в управлении мониторинга городского хозяйства, управляющие компании по сравнению с предыдущей метелью работают более оперативно. Особое внимание сейчас также направлено на кровли домов. Там, где не удается в сжатые сроки расчистить крышу и убрать сосульки, выставляются ограждения. Напоминаем, при обнаружении угрозы схода снежных масс или сосулек жителям необходимо в срочном порядке сообщать об этом управляющим компаниям, обслуживающим жилфонд, а случае отсутствия надлежащей реакции на обращение - в управление мониторинга городского хозяйства по телефону 300-461 (добавочные от 1 до 7) или по электронной почте v.korshun@yuzhno-sakh.ru.

После прохождения циклона силами МКП «Завод строительных материалов им. Федотова» практически завершена расчистка внутриквартальных проездов. Как только УК закончат расчистку дворовых территорий, техника выйдет повторно, чтобы зачистить и вывезти снег, который выносится с придомовых участков во время работ.





