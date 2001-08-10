В Южно-Сахалинске подвели итоги работы с социально уязвимыми семьями
Члены общественного муниципального совета подвели итоги работы с южно-сахалинскими семьями, имеющими несовершеннолетних детей, относящимися к числу нуждающихся в особой социальной поддержке. Об этом ТИА «Острова» рассказали в агентстве по развитию области.
Основная концепция деятельности совета - адресное участие в проблемах отдельных семей, например оказание содействия в трудоустройстве, восстановлении (получении) документов, выплата материальной помощи, консультации специалистов и др. Каждый вопрос по семьям, находящимся в социально опасном положении, на заседаниях рассматривают в индивидуальном порядке, а также проводят встречи рабочих групп с профильными специалистами.
Как отметили в отделе по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Южно-Сахалинска, в этом году успешно зарекомендовала себя практика закрепления за подопечными отдела не одного специалиста, а кураторской группы, которая объединяет сразу несколько разнопрофильных специалистов. Такой комплексный подход является важной особенностью работы совета и эффективным инструментом, позволяющим стабилизировать сложные ситуации и оперативно помогать заявителям.
В ходе заседания члены совета обсудили варианты решения сложных задач по оказанию помощи наиболее социально уязвимым категориям граждан, к числу которых относятся и выпускники государственных учреждений для детей-сирот, и определили план работы на предстоящий год.
Напомним, неравнодушные горожане могут сообщить о детях или семьях, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, которым необходима помощь, в отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Южно-Сахалинска по телефону 300-731. По этому же номеру можно узнать информацию об общегородских акциях в поддержку отдельных категорий семей.
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