На «Форуме действий» в Москве обсудили сахалинские проекты

Представители общероссийского народного фронта в Сахалинской области приняли участие в работе «Форума действий» ОНФ «Россия устремленная в будущее», который состоялся в Москве. Участие в нем приняли более 4 тысяч человек. Мероприятие проходило в течение двух дней. В первый день состоялись дискуссии на шести тематических площадках: «Экология будущего: устойчивое развитие», «Экономика будущего: цифровая страна», «Территории будущего: новые пространства», «Медицина будущего: здравоСохранение», «Образование будущего: новая школа», «Молодежка ОНФ».

Форум посетил президент РФ, лидер народного фронта Владимир Путин. Главу государства ознакомили с проектами и основными итогами работы ОНФ. «Своими делами вы утверждаете принцип честности и открытости, боретесь против всякого рода казенщины, равнодушия, расточительства, коррупции. Побуждаете власть активнее откликаться на нужды и запросы наших граждан. Главное предназначение народного фронта – помогать людям, отстаивать правду и справедливость», – заявил Путин.

В рамках форума эксперты подвели итоги реализации приоритетных проектов народного фронта в текущем году. Они поделились успехами по решению дорожных проблем. С момента старта дорожного проекта народного фронта на карту попали 25 644 проблемных участков дорог, из них на Сахалинскую область приходится 138 дорог. Об этом ТИА «Острова» рассказали в движении «Народный фронт «за Россию».

«В топ-10 «убитых» дорог региона вошли главные дороги Южно-Сахалинска, например, Коммунистический проспект, улица Комсомольская, Детская, Сахалинская, - рассказывает координатор проекта Валерий Ерохов, - при этом больше половины дорог из списка областные и муниципальные власти смогли отремонтировать, либо заключить договоры на подготовку проектов для ремонта, на десятках дорог был произведен ямочный ремонт.

Координатор проекта «Комфортная городская среда» Елена Зайцева держала на контроле реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Его пилотными участниками в области стали Южно-Сахалинск и Корсаков. За лето в этих городах были благоустроены десятки дворов и несколько скверов. Не всегда эта работа проходила легко, в настоящий момент вырабатываются предложения по разрешению наиболее часто встречающихся проблем.

Свой вклад в общее дело внесли активисты проекта «Генеральная уборка» - 150 свалок было обнаружено на территории области. Часть из них активисты убрали своими силами, часть – муниципалитеты. «Эта работа не останавливается, после появления постоянного снежного покрова свалки видно еще больше, - рассказывает активист ОНФ Николай Сорокин.

Во второй день на основе результатов «мозговых штурмов» были сформулированы соответствующие предложения, которые традиционно станут базой для дальнейшей работы общественников с органами власти.