Сахалинские спасатели отметили профессиональный праздник
Торжественное собрание, посвящённое Дню спасателя, состоялось сегодня в Южно-Сахалинске. В актовом зале учебно-методического центра ГО, ЧС и ПБ Сахалинской области звучали поздравления, вручались награды, исполнялись музыкальные композиции. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.
Поздравить островных спасателей прибыли заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Сидоренко, председатель комитета областной думы Анатолий Кочнев, председатель сахалинского отделения «Россоюзспаса» Евгений Чёрный и другие официальные лица.
Отличившимся спасателям, пожарным, обеспечивающим специалистам, сотрудникам управления по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности вручили ведомственные награды МЧС России «За спасение погибающих водах», «85 лет гражданской обороне», «Генерал армии Алтунин», благодарственное письмо губернатора Сахалинской области, почётные грамоты правительства Сахалинской области, и Сахалинской областной думы.
Много теплых слов сегодня было сказано в адрес спасателей, пожарных и других подразделений, которые выполняли в сложнейших условиях задачи по тушению крупных пожаров, ликвидировали чрезвычайные ситуации, связанные с прохождением циклонов, авариями на транспорте и в энергетике, наводнениями, радиационными катастрофами и разливами нефтепродуктов. Сотрудники МЧС выезжали на последствия ДТП, принимали участие в антитеррористических мероприятиях, выполняли множество других разнообразных и серьезных задач, в том числе, оказывали помощь соседним регионам.
Начальник главного управления МЧС России по Сахалинской области Денис Ильинов поблагодарил своих коллег за самоотверженный труд, пожелал им всего самого хорошего и традиционно меньше чрезвычайных ситуаций, на которые так щедра наша сахалинская природа.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:52 21 Декабря На Сахалине вводится обязательная маркировка лекарств
- 16:00 21 Декабря Южно-сахалинской УК грозит ответственность за упавшую сосульку
12:41 21 Декабря В Быкове у мужчины изъяли более 60 грамм конопли
18:49 22 Декабря 15 районов Сахалина охватит предстоящая метель
12:59 1 Декабря Мэр Южно-Сахалинска встретился с жителями Владимировки
12:09 7 Декабря На Сахалине создадут новые рабочие места
09:18 4 Декабря Пенсионный фонд ожидает граждан 12 декабря
09:25 8 Декабря Цены на Сахалине выросли на 2 процента
Выбор редакции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?