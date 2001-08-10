Сахалинские спасатели отметили профессиональный праздник

Торжественное собрание, посвящённое Дню спасателя, состоялось сегодня в Южно-Сахалинске. В актовом зале учебно-методического центра ГО, ЧС и ПБ Сахалинской области звучали поздравления, вручались награды, исполнялись музыкальные композиции. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Поздравить островных спасателей прибыли заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Сидоренко, председатель комитета областной думы Анатолий Кочнев, председатель сахалинского отделения «Россоюзспаса» Евгений Чёрный и другие официальные лица.

Отличившимся спасателям, пожарным, обеспечивающим специалистам, сотрудникам управления по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности вручили ведомственные награды МЧС России «За спасение погибающих водах», «85 лет гражданской обороне», «Генерал армии Алтунин», благодарственное письмо губернатора Сахалинской области, почётные грамоты правительства Сахалинской области, и Сахалинской областной думы.

Много теплых слов сегодня было сказано в адрес спасателей, пожарных и других подразделений, которые выполняли в сложнейших условиях задачи по тушению крупных пожаров, ликвидировали чрезвычайные ситуации, связанные с прохождением циклонов, авариями на транспорте и в энергетике, наводнениями, радиационными катастрофами и разливами нефтепродуктов. Сотрудники МЧС выезжали на последствия ДТП, принимали участие в антитеррористических мероприятиях, выполняли множество других разнообразных и серьезных задач, в том числе, оказывали помощь соседним регионам.

Начальник главного управления МЧС России по Сахалинской области Денис Ильинов поблагодарил своих коллег за самоотверженный труд, пожелал им всего самого хорошего и традиционно меньше чрезвычайных ситуаций, на которые так щедра наша сахалинская природа.