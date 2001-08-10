До 30 тысяч перепелиных яиц будет вырабатывать новый инкубатор в Аниве

Уникальное для островного региона предприятие ввело в эксплуатацию новый инкубаторий, рассчитанный до 30 тысяч перепелиных яиц, и цех по выращиванию птенцов. Об этом ТИА «Острова» рассказали в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

Крестьянско-фермерское хозяйство «Остров» Анивского района, поставляет на стол жителей области свежее и качественное продовольствие. Между тем, обеспечение сахалинцев и курильчан сельскохозяйственной продукцией собственного производства – приоритет для областных властей. В результате целенаправленной политики и комплекса мер поддержки отрасли в прошлом году Сахалинская область вышла на первое место среди регионов Дальневосточного федерального округа по темпам роста производства продукции сельского хозяйства.

Получает помощь региональных властей и «Остров». Предприятие выращивает перепелов, поставляет на продажу диетическую продукцию - яйца и мясо этих птиц. Также в ассортименте - куриное мясо и яйца, говядина, молочная продукция, овощи, зелень. Благодаря субсидии из областного бюджета на ферме создали современное производство на 100 тысяч перепелов, убойный цех и пункт дезинфекции транспорта. Инвестиции составили 80 миллионов рублей. 70 процентов суммы компенсировал областной бюджет, остальное собственные средства фермерского хозяйства.

В феврале 2017 года в хозяйстве случился пожар. Огонь уничтожил птичник, погибло 15 тысяч цыплят перепелов и 18 тысяч голов маточного поголовья. При поддержке областных властей предприятие справилось с бедой, которая грозила закрытием производства. Маточное поголовье вскоре восстановили, в том числе и благодаря кормам, которыми на сумму 8 миллионов рублей помогло региональное сельскохозяйственное ведомство.

Сгоревший инкубаторий вмешал 8-10 тысяч перепелиных яиц. Мощность нового, оборудованного российской аппаратурой, почти втрое больше.

- Через 16 дней – это период инкубации – получим цыплят, – рассказал руководитель крестьянско-фермерского хозяйства «Остров» Сергей Ким. – Наше предприятие увеличило производственные мощности. Благодаря введению в строй нового цеха хозяйство теперь способно бесперебойно поставлять перепелиные яйца и мясо.

- Проведена серьезная работа, чтобы обеспечить строгое соблюдение технологических процессов, нормативов содержания птицы, чтобы исключить инфекционные заболевания, - отметил директор департамента животноводства и инвестиционного развития министерства сельского хозяйства Сахалинской области Валерий Рыжков.

- Фермерские хозяйства на Сахалине, как показывает пример «Острова», способны восстанавливаться, развиваться и выходить на более высокий уровень, - прокомментировал руководитель областного подразделения Ассоциации крестьянских и фермерских хозяйств России Иван Ковтун.

В 2017 году крестьянско-фермерское хозяйство «Остров» произвело 6 миллионов штук яиц перепелов и 54 тонны перепелиного мяса. По итогам следующего года выпуск мяса птицы достигнет 80 тонн.

Поддержка малых форм хозяйствования - часть государственной программы развития сельского хозяйства. На недавней пресс-конференции в Москве Владимир Путин отметил необходимость развития и поддержки сельского хозяйства – одной из наиболее доходных отраслей национальной экономики. Развитие малого и среднего предпринимательства, считает глава государства, ключевое условие обновления экономики страны.