Продукты на Сахалине стали дешевле
В ноябре 2017 года Сахалинстат зафиксировал снижение потребительских цен по сравнению с декабрем 2016 года на мясо и птицу в среднем на 5,4 процента, масло растительное - на 13,5, сахар - на 24,2 процента. Крупы в среднем подешевели на 19,7 процента, картофель - на 21,5, овощи в среднем - на 6,3 процента. Особенно сильно снизилась цена гречки - на 35,1 процента.
Также на заседании штаба отметили, что запасы основных видов продовольствия - муки пшеничной, мясной продукции, сахара-песка, крупы, соли, чая, риса, масла сливочного и растительного, макаронных изделий – на островах стабильны и составляют от 17 до 78 дней.
Как рассказали ТИА «Острова» в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области, эти данные озвучили на заседании регионального штаба по мониторингу ситуации на потребительском рынке.
Под руководством заместителя председателя правительства области Анатолия Макоедова представители областных и федеральных органов исполнительной власти обсудили ситуацию на потребительском рынке островного региона сложившуюся в четвертом квартале и за год участники совещания пришли к выводу, что она оставалась стабильной. Цены на продовольственные товары в ноябре впервые за 15 лет снизились в среднем на 0,3 процента по отношению к декабрю 2016 года.
- Стабилизация и даже снижение цен на отдельные продукты питания на Сахалине и Курилах стало результатом развития сельского хозяйства, наращивания выпуска собственной продовольственной продукции, более доступной, чем та, что завозится из других регионов страны или из-за рубежа, - сказал Анатолий Макоедов. – Сыграло положительную роль и внедрение ярмарочной, а также выездной торговли, когда товары с минимальной наценкой продает сам производитель. От этого в первую очередь выигрывают сахалинцы и курильчане.
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