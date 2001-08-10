В четырех районах Сахалина восстановлено электроснабжение

Вчера вечером и сегодня ночью энергетики восстановили электроснабжение еще 9 населённых пунктов: города Холмск; сел Зональное Тымовского района; Зырянское, Люблино, Калинино, Яблочное, Правда Холмского района; Ясноморское Невельского района; Лермонтовка Поронайского района. Об этом ТИА «Острова» рассказали в компании «Сахалинэнерго».

По состоянию на 7:00 сегодняшнего дня остаются обесточенными села Поречье, Ольшанка, Орлово, Лесогорское, Тельновское, Надеждино, Краснополье, Никольское, Бошняково Углегорского района; Парусное, Белинское, Айнское Томаринского района; частично – города Углегорск, Шахтерск; села Ударное Углегорского района; Красногорск Томаринского района.

К вечеру вчерашнего дня в Углегорский район прибыла первая партия аварийно-восстановительных бригад из города Южно-Сахалинска, Корсаковского, Долинского и Анивского районов, а также силы подрядных организаций в составе 63 человек и 31 единицы техники. Колонну сопровождала снегоочистительная техника и машины полиции. Пробиваться пришлось через снежные заносы в условиях плохой видимости. На дорогу ушло около 8 часов. Вторая партия дополнительных сил и средств прибудет в пострадавший от стихии район сегодня к вечеру.

Необходимо отметить, что на западном побережье острова по-прежнему сохраняется сложная погодная обстановка из-за метели. В связи с этим производить ремонтные работы на ЛЭП в Углегорском районе затруднительно. Перед энергетиками стоит задача до конца недели восстановить штатную схему электроснабжения населённых пунктов Углегорского района.

В целом при прохождении циклона произошло 7 отключений линий электропередачи напряжением 220 кВ, 6 ЛЭП - 110 кВ, 7 ЛЭП – 35 кВ, 101 ЛЭП – 6-10 кВ. Наибольший удар непогода нанесла западному побережью Сахалина, где порывы ветра превышали 40 метров в секунду.