Тихоокеанское
информационное агентство
28 Декабря 2017
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10:16, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Более 340 человек переехало на Сахалин и Курилы за год

В Южно-Сахалинске на заседании совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям обсудили итоги реализации программы оказания содействия добровольному переселению соотечественников в 2017 году. Об этом ТИА «Острова» рассказали в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

Основная часть переселенцев прибыла на Сахалин из Украины. Большинство – люди трудоспособного возраста, имеющие высшее образование и опыт работы, свободно владеющие русским языком. Квалифицированные инженеры, специалисты в сферах строительства, транспорта, связи, добычи полезных ископаемых, финансов, права, бухгалтерии, а также врачи, учителя и воспитатели.

Практически все переселенцы – более 90 процентов - уже устроились на работу, разъехавшись по районам области. Это значит, что основные показатели эффективности реализации программы достигнуты.

Напомним, власти региона с 2011 года оказывают содействие соотечественникам, которые решили переселиться на Сахалин. За это время в область приехали более двух тысяч квалифицированных специалистов, что положительно отразилось на ее социально-экономическом развитии.

Программа переселения соотечественников – неотъемлемая часть недавно принятой Стратегии государственной национальной политики России до 2025 года.

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