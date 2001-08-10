В Дальнем почти 100 домов остаются без воды

Жители Дальнего продолжают обходиться без воды. Компания «Армсахстрой», являясь собственником сетей и насосной станции в новом микрорайоне Дальнего, снабжающей 92 дома микрорайона, без согласования с муниципалитетом начала работу по переключению домов от своих сетей на снабжение водой от городского водоканала. Кроме того, предприятие не убедившись в технических возможностях новой наносной, без предварительных пуско-наладочных работ, вывело из эксплуатации старый насосный комплекс.

Как рассказали ТИА «Острова» в агентстве по развитию города, восстановить водоснабжение компания предполагала к утру. Этого не произошло.

Администрацией Южно-Сахалинска в экстренном порядке организован подвоз воды в Дальнее, к тем домам, которые остались без водоснабжения. Две водовозки МУП «Городской водоканал» будут курсировать по адресам до момента решения вопроса с восстановлением работы системы.

По поручению мэра ситуацию по восстановительным работам взял на личный контроль вице-мэр Александр Гринберг. Он уже выехал на место и провел серию переговоров с руководством и техническими специалистами «Армсахстроя».

- Не убедились в завершенности технических процессов, а заложниками ситуации стали люди. Мы будем принимать соответствующие меры реагирования, которые дает нам правовое поле, - подчеркнул вице-мэр.

Восстановить водоснабжение планируют сегодня до обеда.