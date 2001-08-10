В Дальнем почти 100 домов остаются без воды
Жители Дальнего продолжают обходиться без воды. Компания «Армсахстрой», являясь собственником сетей и насосной станции в новом микрорайоне Дальнего, снабжающей 92 дома микрорайона, без согласования с муниципалитетом начала работу по переключению домов от своих сетей на снабжение водой от городского водоканала. Кроме того, предприятие не убедившись в технических возможностях новой наносной, без предварительных пуско-наладочных работ, вывело из эксплуатации старый насосный комплекс.
Как рассказали ТИА «Острова» в агентстве по развитию города, восстановить водоснабжение компания предполагала к утру. Этого не произошло.
Администрацией Южно-Сахалинска в экстренном порядке организован подвоз воды в Дальнее, к тем домам, которые остались без водоснабжения. Две водовозки МУП «Городской водоканал» будут курсировать по адресам до момента решения вопроса с восстановлением работы системы.
По поручению мэра ситуацию по восстановительным работам взял на личный контроль вице-мэр Александр Гринберг. Он уже выехал на место и провел серию переговоров с руководством и техническими специалистами «Армсахстроя».
- Не убедились в завершенности технических процессов, а заложниками ситуации стали люди. Мы будем принимать соответствующие меры реагирования, которые дает нам правовое поле, - подчеркнул вице-мэр.
Восстановить водоснабжение планируют сегодня до обеда.
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