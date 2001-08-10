Тихоокеанское
информационное агентство
28 Декабря 2017
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В Долинске снежный плен накрыл более шестидесяти авто
11:13, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Расчистке Холмска от снега мешают брошенные авто

На очередном утреннем заседании штаба комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством Андрея Сухомесова были подведены итоги прошедших суток. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации города.

К сожалению, дорожные службы столкнулись с определёнными проблемами: автомобилисты оставляют свои транспортные средства на проезжей части, чем затрудняют расчистку и вывоз снега. КЧС приняла решение об организации альтернативных стоянок для автомобильного транспорта горожан в ряде микрорайонов Холмска, чтобы дать дорожникам возможность качественно выполнять свои обязанности. Давно брошенные автомобили, а также машины, оставленные в неположенных местах, будут эвакуированы на специально выделенную площадку.

Также поручено привести в нормативное состояние дорогу от Холмска до Невельска, чтобы обеспечить своевременную доставку угля в Холмский городской округ.

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