Расчистке Холмска от снега мешают брошенные авто

На очередном утреннем заседании штаба комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством Андрея Сухомесова были подведены итоги прошедших суток. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации города.

К сожалению, дорожные службы столкнулись с определёнными проблемами: автомобилисты оставляют свои транспортные средства на проезжей части, чем затрудняют расчистку и вывоз снега. КЧС приняла решение об организации альтернативных стоянок для автомобильного транспорта горожан в ряде микрорайонов Холмска, чтобы дать дорожникам возможность качественно выполнять свои обязанности. Давно брошенные автомобили, а также машины, оставленные в неположенных местах, будут эвакуированы на специально выделенную площадку.

Также поручено привести в нормативное состояние дорогу от Холмска до Невельска, чтобы обеспечить своевременную доставку угля в Холмский городской округ.