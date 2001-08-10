Тихоокеанское
информационное агентство
28 Декабря 2017
Сегодня 14:26
57,45|68,23|66,16
В Долинске снежный плен накрыл более шестидесяти авто
11:22, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинские школьники побывали на главной елке страны

Сахалинские школьники побывали на главной елке страны

Сегодня, 28 декабря, делегация островных школьников вернулась из Москвы. Сахалинцы стали участниками главной новогодней елки страны. Среди счастливчиков — отличники учебы, победители различных творческих конкурсов, олимпиад, спортивных состязаний, дети из социально-незащищенных семей. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве образования Сахалинской области.

Главная елка страны зажгла свои огни 26 декабря в государственном Кремлевском дворце для 5 тысяч детей и подростков со всех российских субъектов. На этом торжестве присутствовали и юные сахалинцы. Они стали участниками красочного шоу, хороводов с Дедом Морозом и Снегурочкой, получили подарок от президента России Владимира Путина. Такую возможность они заслужили своим трудом, успехами и достижениями.

Сахалинцы провели в Москве четыре дня — помимо праздника в Кремлевском Дворце для детей была подготовлена культурная и экскурсионная программа, в частности, школьники посетили Оружейную палату, театр им. Куклачева и погуляли по Красной площади.  

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?