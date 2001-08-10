Сахалинские школьники побывали на главной елке страны

Сегодня, 28 декабря, делегация островных школьников вернулась из Москвы. Сахалинцы стали участниками главной новогодней елки страны. Среди счастливчиков — отличники учебы, победители различных творческих конкурсов, олимпиад, спортивных состязаний, дети из социально-незащищенных семей. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве образования Сахалинской области.

Главная елка страны зажгла свои огни 26 декабря в государственном Кремлевском дворце для 5 тысяч детей и подростков со всех российских субъектов. На этом торжестве присутствовали и юные сахалинцы. Они стали участниками красочного шоу, хороводов с Дедом Морозом и Снегурочкой, получили подарок от президента России Владимира Путина. Такую возможность они заслужили своим трудом, успехами и достижениями.

Сахалинцы провели в Москве четыре дня — помимо праздника в Кремлевском Дворце для детей была подготовлена культурная и экскурсионная программа, в частности, школьники посетили Оружейную палату, театр им. Куклачева и погуляли по Красной площади.