СахГУ стал площадкой для олимпиад

Сахалинский государственный университет стал региональной площадкой для проведения школьных олимпиад по английскому и немецкому языкам, обществознанию.

В 2017 году между СахГУ и Челябинским государственным университетом было подписано соглашение о проведении регионального конкурса челябинских школьников.

Мероприятие проводится в целях выявления наиболее способных и талантливых учеников. Победители и призеры регионального конкурса смогут подать результаты в приемную комиссию любого университета России. Такая возможность остается в течении 4-х лет с момента утверждения списка.

Победители и призеры олимпиады могут претендовать на прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата и специалитета. Так же они имеют право быть приравненными к ученикам, набравшим максимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательному предмету, который соответствует профилю олимпиады. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе СахГУ.

На базе Сахалинского государственного университета конкурс проводится по трем предметным направлениям в два этапа.

Первый – заочный отборочный этап Конкурса – проходит c 15 декабря 2017 г. по 31 января 2018 г. в заочной (дистанционной) форме с помощью сайта Челябинского государственного университета.

Второй – очный заключительный этап – пройдет на базе Сахалинского государственного университета – 04.03.2018 года – иностранные языки, 18.03.2018 года – обществознание. Адрес проведения заключительного этапа: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 290.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо пройти процедуру регистрации участников на сайте олимпиад с 01 декабря 2017 года по 31 января 2018 года.

Оплата за участие в олимпиаде не взимается. За дополнительной информацией можно обращаться на факультет довузовской подготовки по телефону: 8(4242) 452380 или по электронному адресу: fdp.sakhgu@mail.ru.