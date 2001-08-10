СахГУ стал площадкой для олимпиад
Сахалинский государственный университет стал региональной площадкой для проведения школьных олимпиад по английскому и немецкому языкам, обществознанию.
В 2017 году между СахГУ и Челябинским государственным университетом было подписано соглашение о проведении регионального конкурса челябинских школьников.
Мероприятие проводится в целях выявления наиболее способных и талантливых учеников. Победители и призеры регионального конкурса смогут подать результаты в приемную комиссию любого университета России. Такая возможность остается в течении 4-х лет с момента утверждения списка.
Победители и призеры олимпиады могут претендовать на прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата и специалитета. Так же они имеют право быть приравненными к ученикам, набравшим максимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательному предмету, который соответствует профилю олимпиады. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе СахГУ.
На базе Сахалинского государственного университета конкурс проводится по трем предметным направлениям в два этапа.
Первый – заочный отборочный этап Конкурса – проходит c 15 декабря 2017 г. по 31 января 2018 г. в заочной (дистанционной) форме с помощью сайта Челябинского государственного университета.
Второй – очный заключительный этап – пройдет на базе Сахалинского государственного университета – 04.03.2018 года – иностранные языки, 18.03.2018 года – обществознание. Адрес проведения заключительного этапа: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 290.
Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо пройти процедуру регистрации участников на сайте олимпиад с 01 декабря 2017 года по 31 января 2018 года.
Оплата за участие в олимпиаде не взимается. За дополнительной информацией можно обращаться на факультет довузовской подготовки по телефону: 8(4242) 452380 или по электронному адресу: fdp.sakhgu@mail.ru.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 08:58 Сегодня Продукты на Сахалине стали дешевле
- 10:16 Сегодня Более 340 человек переехало на Сахалин и Курилы за год
09:12 Сегодня Островные пловцы побили рекорд области в Астрахани
- 09:20 Сегодня В четырех районах Сахалина восстановлено электроснабжение
12:52 21 Декабря На Сахалине вводится обязательная маркировка лекарств
- 16:00 21 Декабря Южно-сахалинской УК грозит ответственность за упавшую сосульку
12:41 21 Декабря В Быкове у мужчины изъяли более 60 грамм конопли
18:49 22 Декабря 15 районов Сахалина охватит предстоящая метель
12:59 1 Декабря Мэр Южно-Сахалинска встретился с жителями Владимировки
12:09 7 Декабря На Сахалине создадут новые рабочие места
09:18 4 Декабря Пенсионный фонд ожидает граждан 12 декабря
09:25 8 Декабря Цены на Сахалине выросли на 2 процента
Выбор редакции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?