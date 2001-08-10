Бесплатные занятия по беговым лыжам пройдут в Южно-Сахалинске
6 января в областном центре стартует очередной зимний сезон занятий с населением. В этот день на базе школы зимних видов спорта начнутся бесплатные занятия на классических беговых лыжах. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении по физической культуре и спорту Южно-Сахалинска.
Стать участником тренировок может каждый — независимо от возраста и физической подготовки. Занятия будут проходить каждую неделю по субботам и воскресеньям. Начало в 14:00.
— По субботам участники вместе с тренером-старожилом социального фитнеса Сергеем Втюриным будут отрабатывать навыки лыжной ходьбы, а по воскресеньям ходить по маршрутам, ранее разработанным школой, — разъяснила специалист центра молодежных инициатив, руководитель проекта «Социальный фитнес» Ксения Огаркова.
Желающим присоединиться к тренировкам напоминают, что очень важна правильная экипировка — одежда для катания на лыжах должна быть легкой, эластичной и многослойной.
Те, у кого нет инвентаря, смогут воспользоваться услугами проката лыж. Для участников социального фитнеса он будет бесплатным. Организаторы рекомендуют подходить в пункт выдачи инвентаря за полчаса до начала занятия по адресу: Горького, 7/1. Подробную информацию можно узнать по телефону: 89624199419.
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