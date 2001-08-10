57,63|68,79|66,51
17:40, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Восстановлено электроснабжение в селе Поречье
Сегодня восстановили подачу электричества в село Поречье Углегорского района. Сейчас идут ремонты в 15 населенных пунктах Углегорского и Томаринского районов (11 полностью, 4 частично). В устранении повреждений задействованы 32 бригады «Сахалинэнерго» (148 человек и 63 ед. техники). Об этом ТИА «Острова» сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.
В результате воздействия циклона оказалась частично повреждена кровля 61 здания. Уточнение характера и объема повреждений, а также ремонтные работы запланированы на сегодняшний вечер. Аэропорт Южно-Сахалинска работает в штатном режиме. Паромная переправа остается закрытой.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
18:49 22 Декабря 15 районов Сахалина охватит предстоящая метель
19:05 22 Декабря В Южно-Сахалинске заработали бесплатные катки
18:41 22 Декабря Сахалинская школьница вернулась из Белгорода мастером спорта
- 10:37 22 Декабря В Южно-Сахалинске водитель «двухсотки» сбил мужчину
12:59 1 Декабря Мэр Южно-Сахалинска встретился с жителями Владимировки
12:09 7 Декабря На Сахалине создадут новые рабочие места
09:18 4 Декабря Пенсионный фонд ожидает граждан 12 декабря
09:25 8 Декабря Цены на Сахалине выросли на 2 процента
Выбор редакции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?