Восстановлено электроснабжение в селе Поречье

Сегодня восстановили подачу электричества в село Поречье Углегорского района. Сейчас идут ремонты в 15 населенных пунктах Углегорского и Томаринского районов (11 полностью, 4 частично). В устранении повреждений задействованы 32 бригады «Сахалинэнерго» (148 человек и 63 ед. техники). Об этом ТИА «Острова» сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

В результате воздействия циклона оказалась частично повреждена кровля 61 здания. Уточнение характера и объема повреждений, а также ремонтные работы запланированы на сегодняшний вечер. Аэропорт Южно-Сахалинска работает в штатном режиме. Паромная переправа остается закрытой.