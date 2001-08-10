С первого января неработающие пенсионеры будут получать больше
С 1 января 2018 года состоится индексация стоимости пенсионного коэффициента (балла) и повышение размера фиксированной выплаты к страховым пенсиям неработающих сахалинцев и курильчан на 3,7 %, что выше показателя прогнозной инфляции за 2017 год. Об этом ТИА «Острова» рассказали в Пенсионном фонде России.
При расчете страховой пенсии применяется понятие «годовые пенсионные коэффициенты», они же - баллы, с помощью которых учитывают пенсионные права, накапливаемые в течение трудовой жизни. При назначении выплат количество баллов за все годы суммируется и умножается на стоимость балла. Таким способом определяется размер «собственно» страховой пенсии. Стоимость балла ежегодно утверждается федеральным законодательством.
К «собственно» страховой пенсии прибавляется фиксированная выплата. Предусмотрена ежегодная индексация фиксированной выплаты.
То есть, страховая пенсия состоит из стоимости суммы баллов и фиксированной выплаты.
У пенсионеров выплаты также переведены в новую систему учета, и получаемые ими страховые выплаты структурно — это стоимость определённого количества баллов плюс фиксированная выплата.
Итак, до 1 января 2018 года стоимость одного балла составляет 78 рублей 58 копеек.
Количество баллов у каждого пенсионера — индивидуально.
А фиксированная выплата, до 1 января 2018 года, для пенсионеров, которые не имеют на иждивении детей, не являются инвалидами 1 группы, не достигли возраста 80 лет составляет:
- Южные и центральные районы Сахалина — 6 тыс. 727,15 руб.;
- Ногликский и Охинский районы — 7 тыс. 688,17 руб.;
- Курильские острова — 9 тыс. 610,21 руб.
Напоминаем, что пенсионерам, которые имеют все вышеперечисленные условия (дети на иждивении, инвалиды и т. д.), фиксированная выплата устанавливается в ином, повышенном размере.
И вот, в соответствии с законодательством, 1 января 2018 года состоится индексация стоимости пенсионного коэффициента (балла) и повышение размера фиксированной выплаты к страховым пенсиям неработающих сахалинцев и курильчан на 3,7%.
Таким образом, стоимость одного пенсионного балла в следующем году составит 81 рубль 49 копеек.
А размер фиксированной выплаты для неработающих пенсионеров без вышеперечисленных условий теперь составит:
Южные и центральные районы Сахалина — 6 тыс. 976,05 руб.;
- Ногликский и Охинский районы — 7 тыс. 972,64 руб.;
-Курильские острова — 9 тыс. 965,8 руб.
Обращаем внимание. Работающие пенсионеры будут получать страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета индексации.
Также напоминаем, что пенсионерам, которые работают в 2017 году, в августе 2018 года будет произведено увеличение страховых пенсий (беззаявительная корректировка), исходя из начисленных за 2017 год пенсионных баллов, в которые «переводятся» суммы страховых взносов, уплаченных работодателями. Но, начиная с 2016 года, максимальное увеличение ограничивается тремя баллами для граждан, которые получают страховую пенсию. Напомним, стоимость одного балла в 2017 году — 78 рублей 58 копеек.
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