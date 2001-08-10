Дорога к стратегической подстанции все еще заблокирована

Сахалинские железнодорожники продолжают блокировать единственную дорогу, ведущую к стратегическому энергообъекту, несмотря на требования Сахалинской транспортной прокуратуры об устранении нарушения и регионального решения штаба по обеспечению безопасности электроснабжения. Об этом ТИА «Острова» рассказали в ПАО «Сахалинэнерго».

В ноябре текущего года Сахалинской дистанцией инфраструктуры произведен демонтаж настила железнодорожного переезда в селе Сосновка Долинского района и перекрытие бетонным блоком единственного проезда к подстанции «Углезаводская» напряжением 220 кВ.

Энергообъект является важным звеном энергосистемы Сахалинской области, от которого зависит электроснабжение большого количества потребителей острова. Сейчас к подстанции не сможет проехать техника для ремонта и обслуживания энергообъекта, а также, в случае необходимости, машины пожарных и скорой помощи.

Сахалинской транспортной прокуратурой было установлено, что при демонтаже данного железнодорожного переезда Сахалинской дистанцией инфраструктуры был нарушен федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте» и ряд других правовых актов.

Также по данному факту проводится проверка. Компания «Сахалинэнерго» повторно обратилась в соответствующие государственные и надзорные органы.