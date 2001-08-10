По ночным улицам Южно-Сахалинска в Новый год будут ходить автобусы
Для удобства горожан и гостей Южно-Сахалинска в новогоднюю ночь будут курсировать автобусы. Маршруты № 10, 63, 105 охватят планировочные районы Хомутово, Луговое, Ново-Александровск, село Дальнее и район новостроек и пройдут через центральную часть города. Об этом ТИА «Острова» рассказали в агентстве по развитию города.
Автобусы № 10 проследуют по маршруту: (КПП, Северный городок, Ново-Александровск) - Луговое - ул. Ленина - ул. Сахалинская - ул. Амурская - Коммунистический пр. - пр. Мира - ул. Инженерная («Отдаленная») и в обратном направлении. На линии будут курсировать 3 автобуса с интервалом движения 30 минут. В первый рейс из Ново-Александровска (КПП, Северный городок) автобус отправится в 23-40 и далее в 00-10, 00-40, 01-10, 01-40, 02-10, 02-40, 03-10, 03-40. Отправление от ул. Инженерной («Отдаленная»): 22-55, 23-25, 23-55, 00-25, 00-55, 01-25, 01-55, 02-25, 02-55, 03-25, 03-55.
Маршрут № 63 начнет движение от железнодорожной больницы и проследует по ул. Украинской, пр. Мира, ул. Сахалинской, ул. Амурской, Коммунистическому пр., пр. Мира, в Хомутово, по ул. 1-й Октябрьской, ул. Ленина, ул. Авиационной, пр. Мира, Коммунистическому пр., ул. Амурской, ул. Сахалинской, ул. Украинской до железнодорожной больницы. Отправление от железнодорожной больницы: 23-05, 23-35, 00-05, 00-35, 01-05, 01-35, 02-05, 02-35, 03-05, 03-35, 04-05. Отправление из Хомутово: 23-50, 00-20, 00-50, 01-20, 01-50, 02-20, 02-50, 03-20, 03-50.
Жители с. Дальнего и района новостроек смогут добраться до центра города на автобусе № 105. Он проследует по маршруту: с. Дальнее - пер. Алых роз - ул. Большая полянка - ул. Байкальская - ул. Холмская - ул. Сахалинская - ул. Вокзальная - ул. Антона Буюклы - ул. Ленина - 11-й мкр (конечная), и в обратном направлении. Из Дальнего первый рейс отправится в 00-35 и далее в 02-35, 03-45. Отправление от конечной остановки «11-й мкр» на ул. Ленина в 00-00, 02-00, 03-10.
Обращаем внимание, что 1 января 2018 года обслуживание всех маршрутов начнется с 8 утра. Кроме того, в дни новогодних каникул с 1 по 8 января интенсивность автобусного движения по всем городским маршрутам будет снижена, интервалы увеличатся в 2 раза. При этом выходить на линию в первый рейс и заканчивать маршрут автобусы будут по воскресному расписанию.
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