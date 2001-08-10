На Сахалине дали свет еще в пяти населенных пунктах

Вчера вечером и сегодня ночью было восстановлено электроснабжение еще 5 населённых пунктов: города Шахтерска, сел Парусное, Белинское, Красногорск Томаринского района; Поречье Углегорского района. Об этом ТИА «Острова» сообщили в компании «Сахалинэнерго».

По состоянию на 9:00 сегодняшнего дня остаются обесточенными села Ольшанка, Орлово, Надеждино, Бошняково Углегорского района; Айнское Томаринского района; частично – город Углегорск, села Ударное, Краснополье, Лесогорское, Никольское Углегорского района.

Вчера в Углегорский район прибыли аварийно-восстановительные бригады компании из города Южно-Сахалинска, Корсаковского, Долинского и Анивского районов, а также силы подрядных организаций. Колонну в дороге сопровождала снегоочистительная техника и машины полиции. Пробиваться пришлось через снежные заносы в условиях плохой видимости.

В настоящее время в ликвидации последствий циклона задействовано 32 аварийно-восстановительные бригады. Это 148 человек и 63 единиц техники. Энергетики прикладывают все силы, чтобы до конца недели восстановить штатную схему электроснабжения населённых пунктов. Принятые меры со стороны областных властей и регионального МЧС должны позволить обеспечить выполнение этой задачи.