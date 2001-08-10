В Южно-Сахалинске отметили предприятия с самым лучшим новогодним оформлением
В областной столице подвели итоги городского смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка. В этом году победители получили денежные призы.
Как рассказали ТИА «Острова» в агентстве по развитию города, традиционно конкурс проводится в четырех категориях: торговля, общественное питание, бытовое обслуживание населения, гостиницы. Одним из условий участия в нем было отсутствие задолженности по налогам.
Из 37 участников 9 стали лучшими в создании праздничной атмосферы. Первые места заняли ЗАО «Пасифик» в номинации «Гостиничное хозяйство» и ООО «Сон-Тукпеги» в номинации «Предприятия общественного питания». Победители получили по 100 000 рублей.
Среди гостиниц второе и третье место получили ООО «Простор» с денежным призом в 70000 рублей и ООО «Санта» - 30000 рублей.
Из всех представленных предприятий общественного питания выделили ООО «Ритейл Групп». У них третье место и денежное поощрение в 30000 рублей.
Как компании бытового обслуживания вперед вышли МУП «Бани-2» (50 000 рублей) и Руслан Разаков (20 000 рублей).
Среди торговых объектов за третье место денежные призы получили: АО «Совхоз «Тепличный» - 20 000 рублей и ИП Наталья Лукьяненко - 30 000 рублей,
Кроме этого благодарственными письмами и ценными призами отмечены участники конкурса на лучшее новогоднее оформление «Грин Солюшион» и «Гостиница «Юбилейная».
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