В Южно-Сахалинске отметили предприятия с самым лучшим новогодним оформлением

В областной столице подвели итоги городского смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка. В этом году победители получили денежные призы.

Как рассказали ТИА «Острова» в агентстве по развитию города, традиционно конкурс проводится в четырех категориях: торговля, общественное питание, бытовое обслуживание населения, гостиницы. Одним из условий участия в нем было отсутствие задолженности по налогам.

Из 37 участников 9 стали лучшими в создании праздничной атмосферы. Первые места заняли ЗАО «Пасифик» в номинации «Гостиничное хозяйство» и ООО «Сон-Тукпеги» в номинации «Предприятия общественного питания». Победители получили по 100 000 рублей.

Среди гостиниц второе и третье место получили ООО «Простор» с денежным призом в 70000 рублей и ООО «Санта» - 30000 рублей.

Из всех представленных предприятий общественного питания выделили ООО «Ритейл Групп». У них третье место и денежное поощрение в 30000 рублей.

Как компании бытового обслуживания вперед вышли МУП «Бани-2» (50 000 рублей) и Руслан Разаков (20 000 рублей).

Среди торговых объектов за третье место денежные призы получили: АО «Совхоз «Тепличный» - 20 000 рублей и ИП Наталья Лукьяненко - 30 000 рублей,

Кроме этого благодарственными письмами и ценными призами отмечены участники конкурса на лучшее новогоднее оформление «Грин Солюшион» и «Гостиница «Юбилейная».