На Сахалине прошла конференция поисковиков

Отчетная конференция сахалинских поисковиков состоялась в стенах музея книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». В зале собралось несколько десятков человек, неравнодушных к нашей истории: ветераны, историки, представители общественных организаций, музеев, министерства обороны, жители областного центра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе РО ООД «Поисковое движение России» в Сахалинской области.

Руководитель островных поисковиков Артем Бандура подробно рассказал о той работе, которую вели активисты в 2017 году. Найдены останки 47 солдат в ходе экспедиции на остров Шумшу, имена трех из них удалось установить. Были найдены родственники, и в декабре Герои были похоронены у себя на малой родине спустя 72 года после гибели.

Одним из новых проектов сахалинских поисковиков стал проект «Вечный полёт», реализованный на средства гранта национального благотворительного фонда и направленный на увековечение памяти военных летчиков, погибших на территории Сахалинской области. В рамках проекта были отработаны места катастроф военных самолетов, восстановлены имена погибших летчиков и на местах их гибели установлены памятные таблички. Результат этой работы был отражен в первой Книге Памяти о лётчиках «Вечный полёт». Работали поисковики и с молодежью: проводили встречи в учебных учреждениях, рассказывали о своей работе, показывали предметы, найденные на местах боев.

Не остались забытыми и события русско-японской войны 1904-1905 годов. В рамках мероприятия состоялось награждение активистов отделения знаками отличия министерства обороны Российской Федерации «За отличие в поисковом движении III степени», приказ об этом был подписан министром обороны в ноябре этого года. Поисковикам Денису Родимцеву, Виталию Каликину, а также историку-краеведу Игорю Самарину заслуженные награды вручил заместитель командующего 68-го армейского корпуса, подполковник Андрей Степанов. Также от лица командования корпуса, Артему Бандура и всем поисковикам регионального отделения был вручен благодарственный адрес в честь трехлетия со дня регистрации организации.

От лица российского союза ветеранов Михаил Хашба, Евгений Никонов, Александр Зрядний были награждены юбилейным знаком «60 лет российскому союзу ветеранов», их вручил заместитель военного комиссара Сахалинской области Андрей Пилюгов и председатель «Сахалинского областного союза ветеранов» Владимир Кайдаш.

В заключение встречи, Артем Бандура вручил благодарственные письма и подарки активистам движения, а также партнерам, с которыми вплотную поисковики работают на протяжении долгого времени.