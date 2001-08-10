Островные энергетики будут особо бдительны в период праздников
ПАО «Сахалинэнерго» в предстоящие праздничные дни будет работать в особом режиме. Такие меры приняты в рамках обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей в зоне ответственности энергокомпании. Об этом ТИА «Острова» рассказали в энергетической компании.
В период с 31 декабря 2017 года по 8 января 2018 года на оборудовании энергетических объектов «Сахалинэнерго» будут приостановлены все оперативные переключения, регламентные опробования и проверки устройств защиты и автоматики, а также любые виды ремонтных работ, за исключением неотложных.
В энергокомпании определены составы мобильных аварийно-восстановительных бригад. С оперативным персоналом проведен внеплановый инструктаж и отработаны механизмы действий при возникновении нештатных ситуаций.
На предприятиях «Сахалинэнерго» усилены меры по пожарной безопасности. Особое внимание уделено дополнительным мерам обеспечения антитеррористической защищенности: усилена охрана объектов энергетики, ужесточен пропускной режим.
Аварийно-ремонтные бригады, диспетчерские службы, а также руководящий состав «Сахалинэнерго» в праздничные дни будут нести круглосуточное дежурство согласно утвержденному графику.
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