Островные энергетики будут особо бдительны в период праздников

ПАО «Сахалинэнерго» в предстоящие праздничные дни будет работать в особом режиме. Такие меры приняты в рамках обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей в зоне ответственности энергокомпании. Об этом ТИА «Острова» рассказали в энергетической компании.

В период с 31 декабря 2017 года по 8 января 2018 года на оборудовании энергетических объектов «Сахалинэнерго» будут приостановлены все оперативные переключения, регламентные опробования и проверки устройств защиты и автоматики, а также любые виды ремонтных работ, за исключением неотложных.

В энергокомпании определены составы мобильных аварийно-восстановительных бригад. С оперативным персоналом проведен внеплановый инструктаж и отработаны механизмы действий при возникновении нештатных ситуаций.

На предприятиях «Сахалинэнерго» усилены меры по пожарной безопасности. Особое внимание уделено дополнительным мерам обеспечения антитеррористической защищенности: усилена охрана объектов энергетики, ужесточен пропускной режим.

Аварийно-ремонтные бригады, диспетчерские службы, а также руководящий состав «Сахалинэнерго» в праздничные дни будут нести круглосуточное дежурство согласно утвержденному графику.