Почта России подарит подарки пожилым людям
Почта России выступила логистическим партнером всенародной благотворительной инициативы и бесплатно доставит новогодние подарки пожилым людям в 1800 домов престарелых в разных уголках страны. В организации пересылки отправлений будут задействованы 63 логистических объекта Почты России. Доставка будет осуществляться самолетами, поездами и автотранспортом.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Почты России, это стало возможно, благодаря фонду по сбору новогодних подарков для одиноких пожилых людей «Старость в радость».
Поддержать инициативу может каждый. Можно самостоятельно купить подарок и передать его в одну из точек сбора в более чем 30 регионах России, перевести средства благотворительному фонду или выступить в роли Деда Мороза. Письма с просьбами о том или ином подарке накануне отправили тысячи одиноких пожилых людей. Волонтеры фонда и его партнеры, поддержавшие инициативу, ежедневно доставляют небольшие подарки тем, кто сегодня одинок. На сегодняшний день силами фонда «Старость в радость» собрано уже 29 300 подарков.
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