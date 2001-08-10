Тихоокеанское
информационное агентство
29 Декабря 2017
Сегодня 14:30
57,63|68,79|66,51
В Долинске снежный плен накрыл более шестидесяти авто
12:17, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинские НКО могут получить до 500 тысяч рублей

Островные некоммерческие организации приглашают принять участие в конкурсах на получение грантов правительства Сахалинской области. Максимальная сумма гранта - 500 тысяч рублей.

Как рассказали ТИА «Острова» в агентстве по развитию города, заявки на участие в конкурсах принимаются с 6 по 11 января в управлении по развитию институтов гражданского общества  правительства Сахалинской области (Коммунистический проспект, 32, оф. 327). Ознакомиться с положением и условиями участия можно на официальном сайте правительства Сахалинской области.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?