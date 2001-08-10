Маленькие холмчане пришли в гости к Деду Морозу

29 декабря в фойе центрального дома культуры Холмска дети пришли на праздник к Деду Морозу и Снегурочке. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации города.

Ребят и их родителей с праздником поздравил Андрей Сухомесов, глава администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

Творческим коллективом ЦДК было организовано яркое театрализованное музыкальное представление - малышам показали всеми любимую сказку «Морозко».

Ну а после представления ребятишек ждали хороводы вокруг ёлки, игры и конкурсы, и конечно – сладкое угощение от Деда Мороза.