Тихоокеанское
информационное агентство
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13:26, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Маленькие холмчане пришли в гости к Деду Морозу

Маленькие холмчане пришли в гости к Деду Морозу

29 декабря в фойе центрального дома культуры Холмска дети пришли на праздник к Деду Морозу и Снегурочке. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации города.

Ребят и их родителей с праздником поздравил Андрей Сухомесов, глава администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

Творческим коллективом ЦДК было организовано яркое театрализованное музыкальное представление - малышам показали всеми любимую сказку «Морозко».

Ну а после представления ребятишек ждали хороводы вокруг ёлки, игры и конкурсы, и конечно – сладкое угощение от Деда Мороза.

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