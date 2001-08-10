57,63|68,79|66,51
13:29, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
В Южно-Сахалинске пройдет выставка собак
С 5 по 28 января будет работать выставка статуэток собак. Об этом ТИА «Острова» рассказали в Сахалинском зооботаническом парке.
Частная коллекция статуэток собак Валентины Вильчинской впервые открывается в Сахалинском зоопарке. Богатое разнообразие четвероногих, привезенных из разных стран, а также мягкие игрушки, изготовленные руками автора, порадуют всех желающих в течение январского месяца.
Предварительная запись на экскурсии «Мы морозов не боимся», «Коллекция статуэток собак» по телефону: 30-37-47, 50-56-26.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
18:49 22 Декабря 15 районов Сахалина охватит предстоящая метель
19:05 22 Декабря В Южно-Сахалинске заработали бесплатные катки
18:41 22 Декабря Сахалинская школьница вернулась из Белгорода мастером спорта
- 10:37 22 Декабря В Южно-Сахалинске водитель «двухсотки» сбил мужчину
12:59 1 Декабря Мэр Южно-Сахалинска встретился с жителями Владимировки
12:09 7 Декабря На Сахалине создадут новые рабочие места
09:18 4 Декабря Пенсионный фонд ожидает граждан 12 декабря
09:25 8 Декабря Цены на Сахалине выросли на 2 процента
Выбор редакции
- 13:26 Сегодня Маленькие холмчане пришли в гости к Деду Морозу
- 11:27 Сегодня Почта России подарит подарки пожилым людям
- 10:00 Сегодня По ночным улицам Южно-Сахалинска в Новый год будут ходить автобусы
- 17:26 Вчера Перспективы баскетбола обсудили в областном центре
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?