В Южно-Сахалинске пройдет выставка собак

С 5 по 28 января будет работать выставка статуэток собак. Об этом ТИА «Острова» рассказали в Сахалинском зооботаническом парке.

Частная коллекция статуэток собак Валентины Вильчинской впервые открывается в Сахалинском зоопарке. Богатое разнообразие четвероногих, привезенных из разных стран, а также мягкие игрушки, изготовленные руками автора, порадуют всех желающих в течение январского месяца.

Предварительная запись на экскурсии «Мы морозов не боимся», «Коллекция статуэток собак» по телефону: 30-37-47, 50-56-26.