Тихоокеанское
информационное агентство
29 Декабря 2017
Сегодня 14:30
57,63|68,79|66,51
В Долинске снежный плен накрыл более шестидесяти авто
13:29, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске пройдет выставка собак

С 5 по 28 января будет работать выставка статуэток собак. Об этом ТИА «Острова» рассказали в Сахалинском зооботаническом парке.

Частная коллекция статуэток собак Валентины Вильчинской впервые открывается в Сахалинском зоопарке. Богатое разнообразие четвероногих, привезенных из разных стран, а также мягкие игрушки, изготовленные руками автора, порадуют всех желающих в течение январского месяца.

Предварительная запись на экскурсии «Мы морозов не боимся», «Коллекция статуэток собак» по телефону: 30-37-47, 50-56-26.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?