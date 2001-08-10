Тихоокеанское
информационное агентство
29 Декабря 2017
Сегодня 14:30
57,63|68,79|66,51
В Долинске снежный плен накрыл более шестидесяти авто
13:33, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске открылась «Комната путешественника»

В Южно-Сахалинске открылась «Комната путешественника»

Первыми посетителями игровой зоны стали дети возраста. Они выполняли разнообразные  задания: разгадывали кроссворды, искали животных и растения и многое другое. В этот день все юные путешественники получили подарки от компании «Сахалин Энерджи» – раскраски, наборы карандашей и пазлы.

«Комната путешественника» открыла свои двери в стенах музея книги Чехова. Первая группа детей от 9 месяцев до 10 лет побывала в уникальном музейном пространстве 28 декабря. На презентации «Комнаты путешественника» гостям рассказали о том, как задумывался и реализовывался проект.

Основную художественную и организационную работу по созданию игровой зоны проделала Александра Прекраснова:

«Я пыталась представить себя ребенком и определить, что мне было бы интересно в этой комнате. Пришлось решить много художественных задач и научиться работать с разными материалами. Я благодарна музею за возможность попробовать свои силы в таком проекте, ведь эта работа дала мне большой личностный рост».

Комната будет открыта для бесплатного посещения по предварительной записи с 3 по 7 января. Группа детей – не более 5 человек единовременно.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?