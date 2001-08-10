В Южно-Сахалинске открылась «Комната путешественника»
Первыми посетителями игровой зоны стали дети возраста. Они выполняли разнообразные задания: разгадывали кроссворды, искали животных и растения и многое другое. В этот день все юные путешественники получили подарки от компании «Сахалин Энерджи» – раскраски, наборы карандашей и пазлы.
«Комната путешественника» открыла свои двери в стенах музея книги Чехова. Первая группа детей от 9 месяцев до 10 лет побывала в уникальном музейном пространстве 28 декабря. На презентации «Комнаты путешественника» гостям рассказали о том, как задумывался и реализовывался проект.
Основную художественную и организационную работу по созданию игровой зоны проделала Александра Прекраснова:
«Я пыталась представить себя ребенком и определить, что мне было бы интересно в этой комнате. Пришлось решить много художественных задач и научиться работать с разными материалами. Я благодарна музею за возможность попробовать свои силы в таком проекте, ведь эта работа дала мне большой личностный рост».
Комната будет открыта для бесплатного посещения по предварительной записи с 3 по 7 января. Группа детей – не более 5 человек единовременно.
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