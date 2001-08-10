Администрацию Холмска обязали решить вопрос водоснабжения

Вопреки требованиям федерального законодательства, водонасосная станция, предназначенная для подачи воды в многоквартирные жилые дома по ул. Молодежной г. Холмска, не оборудована резервным источником снабжения электрической энергией, вследствие чего из-за отсутствия электричества прекращена подача воды потребителям. Об этом ТИА «Острова» рассказали в областной прокуратуре.

Актуальность данной проблемы особо проявилась в период прошедшего циклона, вследствие которого почти двое суток жильцы домов, в том числе малолетние дети, были лишены воды.

Отсутствие резервного источника необходимой мощности при перерыве централизованного энергоснабжения неминуемо влечет нарушение прав граждан на благоприятные условия жизни.

В суд направлено исковое заявление о понуждении администрации Холмска и ресурсоснабжающей организации оборудовать водонасосную станцию независимым резервным источником энергоснабжения.

Кроме того, в отношении МУП «Водоканал» и его руководителя возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами).

Материалы административных дел направлены в государственную жилищную инспекцию Сахалинской области для рассмотрения по существу.