Александра Галушка поздравил островитян с Новым годом
Дорогие дальневосточники! От всей души поздравляю вас с Новым годом!
По доброй традиции мы всегда стремимся встретить этот самый любимый семейный праздник в кругу самых близких людей. Мы вместе подводим итоги, радуемся нашим успехам и строим планы на будущее.
Каждому из нас уходящий 2017 год дорог чем-то своим, особенным. Созданием семьи, рождением ребенка, новыми встречами и открытиями, профессиональными успехами и достижениями. Именно из всех этих побед, из личного вклада каждого человека и складывается история Дальнего Востока, нашей великой Родины – России. У нас в регионе живут открытые, доброжелательные, сильные духом люди, которые очень любят свою землю и своим трудом с каждым днем делают её еще прекраснее. Глубоко убежден, с такими людьми у Дальнего Востока большое будущее!
Дорогие друзья! Дальневосточники первыми встречают Новый год в стране. В эти чудесные дни давайте пожелаем друг другу счастья, успехов, удачи и вдохновения! Пусть в каждом доме царят любовь и взаимопонимание! Пусть будут всегда здоровы наши родные и близкие! Пусть сбудутся все наши самые заветные мечты!
С праздником, Дальний Восток! С Новым, 2018 годом!
Министр Российской Федерации
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:49 26 Декабря В Долинске снежный плен накрыл более шестидесяти авто
14:44 26 Декабря 100 единиц техники расчищают от снега Южно-Сахалинск
17:42 27 Декабря До 30 тысяч перепелиных яиц будет вырабатывать новый инкубатор в Аниве
13:06 27 Декабря Студенты СахГУ вышли на танцевальный паркет
12:59 1 Декабря Мэр Южно-Сахалинска встретился с жителями Владимировки
12:09 7 Декабря На Сахалине создадут новые рабочие места
09:18 4 Декабря Пенсионный фонд ожидает граждан 12 декабря
09:25 8 Декабря Цены на Сахалине выросли на 2 процента
Выбор редакции
- 13:26 29 Декабря Маленькие холмчане пришли в гости к Деду Морозу
- 11:27 29 Декабря Почта России подарит подарки пожилым людям
- 10:00 29 Декабря По ночным улицам Южно-Сахалинска в Новый год будут ходить автобусы
- 17:26 28 Декабря Перспективы баскетбола обсудили в областном центре
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?