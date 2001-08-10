До 1 февраля на Сахалине починят разрушенные крыши
До 1 февраля все поврежденные циклоном кровли должны быть отремонтированы. Такую задачу поставил губернатор Олег Кожемяко перед руководителями областных органов исполнительной власти и главами муниципальных образований на рабочем совещании. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора Сахалинской области.
Стихия повредила 61 кровлю жилых и административных зданий. Полностью разрушены крыши двух объектов. Однако, это не привело к нарушениям жизнеобеспечения. Протечек воды в помещениях нет, снег на крышах играет роль утеплителя.
- К вечеру первого января вы должны подготовить планы ремонта кровель, точно знать, какие бригады будут выполнять работы, - поставил задачу перед муниципальными властями Олег Кожемяко. – Необходимый материал должен быть выдан из резерва области в кратчайшие сроки. До начала февраля все крыши надо обязательно отремонтировать.
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