75 детей-сирот получили квартиры в Южно-Сахалинске

Сегодня в преддверии новогодних праздников в новые квартиры въехали 6 человек. Таким образом, администрация Южно-Сахалинска завершила процедуру предоставления жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на этот год. Всего с марта новоселье отметили 75 человек, это почти на 10 человек больше, чем планировалось заселить в начале года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города.

Квартиры выпускникам государственных социальных учреждений и находящихся под опекой, предоставляются по достижению ими 18-летия. Жилые помещения для данных целей приобретались на вторичном рынке областного центра в разных домах (в квартирах был проведен косметический ремонт), а также в новостроях. Так, в течение года молодые люди заселялись в дома в планировочных районах Новоалександровск, Луговое, нового микрорайона Дальнего, на ул. Южно-Сахалинской и Анивской 25-го микрорайона.

Однокомнатные квартиры средней площадью не менее 28 квадратных метров, предназначенные для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на момент вселения полностью готовы для проживания. Помещения соответствуют всем техническим и санитарным нормам, оборудованы плитой и сантехникой.

Администрация Южно-Сахалинска начала формировать список предоставления жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2018 год. Пока в нем 60 человек.