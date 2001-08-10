Тихоокеанское
информационное агентство
30 Декабря 2017
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15:19, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Александр Сайфулин поздравил жителей Приморья с новогодними праздниками

Генеральный директор рыболовецкого колхоза «Восток-1» Александр Сайфулин от лица коллектива поздравляет жителей Приморья с наступающим Новым годом и Рождеством:

«Дорогие приморцы, от лица коллектива рыболовецкого колхоз Восток-1 поздравляю Вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Мы желаем крепкого морского здоровья и «устойчивых промысловых скоплений» приятных сюрпризов в новом 2018 году. Для рыбака всегда важно поймать удачу за хвост, использовать по максимуму момент и не терять его. Порой один миг может решить исход всей путины. Главное его не упустить, поэтому и Вам желаем не терять момент и всегда использовать свой Шанс.

Новый год это время перемен и ожиданий, теплой домашней атмосферы и приятной предновогодней суеты. Желаем Вам провести праздничный вечер в теплой обстановке, в кругу близких Вам людей. Благополучия, здоровья и достатка в Новом году».

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