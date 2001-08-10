Тихоокеанское
информационное агентство
30 Декабря 2017
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15:36, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

53 квартиры останутся без газа с 1 января

Жители села Дальнее, не заключившие договоры на поставку газа, будут отключаться от системы газоснабжения с 1 января 2018 года. Повторное подключение осуществляется за плату. Об этом ТИА «Острова» рассказали в агентстве по развитию города.

Пройти процедуру переоформления договоров необходимо дальненцам, проживающим по адресам:

- ул. 1-я Московская, дома №13 (кв. 8, 31), 15 (кв. 8, 16), 17 (кв. 28), 19 (кв. 22, 28), 27 (кв. 4);

- ул. Крымская, дома №11 (кв. 21), 14 (кв. 10, 13, 31, 32), 15 (кв. 4, 21), 16 (кв. 12), 17 (кв. 36), 19 (кв. 1), 20 (кв. 4), 22 (кв. 16), 25 (кв. 34, 36), 27 (кв. 1, 3, 35), 28 (кв. 4), 29 (кв. 27);

- ул. Байкальская, дома № 2 (кв. 12, 17, 26), 4 (кв. 8), 5 (кв. 3), 6 (кв. 9), 7 (кв. 10), 8 (кв. 16), 10 (кв. 25), 12 (кв. 36), 16 (кв. 7), 26 (кв. 8), 28 (кв. 14), 30 (кв. 5, 9);

- ул. Большая полянка, дома №3а (15, 22), 9 (кв. 6, 14, 17), 9а (кв. 4, 10, 25, 28, 29);

- ул. Б. Полевого, дома №2 (кв. 23).

Повторное подключение возможно лишь после погашения задолженности за незаконно потребленный на бытовые нужды природный газ. Заключить договоры на поставку голубого топлива можно в сахалинском представительстве ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток», расположенном по адресу: ул. Антона Буюклы, 6, 2-й этаж. Справка по телефону 23-10-59.

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