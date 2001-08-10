Более 6 миллионов рублей долга погасили сахалинцы за год

Островные судебные приставы помогли взыскателям вернуть почти 11 миллионов рублей в преддверии праздников. Об этом ТИА «Острова» рассказали в управлении федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области.

Во многих районах Сахалинской области судебные приставы разместили в крупных торговых центрах, отделениях «Сбербанка» и «Почты России», а также здании аэропорта г. Южно-Сахалинска мобильные пункты приема граждан, куда в ходе акции обратились 1212 жителей области, и те, кто нашел себя в списке должников, предприняли необходимые меры и в кратчайшие сроки внесли в счет оплаты задолженностей 6 млн. 741 тысяч рублей.

Сахалинцам были разъяснены принципы работы интернет-сервиса «Банк данных исполнительных производств», с помощью которого можно в любое удобное время не только узнать об имеющейся задолженности, но и погасить ее, не выходя из дома.

Кроме того, в рамках данной акции судебные приставы провели рейды по адресам должников, в результате которых взыскали порядка 4 млн. рублей.

УФССП России по Сахалинской области призывает граждан, пропустивших вышеуказанные мероприятия, убедиться в отсутствии долговых обязательств с помощью Интернет-сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ведомства.