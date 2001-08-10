Сахалинцев приглашают на открытие резиденции Деда Мороза

В субботу, 30 декабря, в 18.00 в Южно-Сахалинске состоится торжественное открытие резиденции Деда Мороза. Она расположена на территории городского парка по адресу Коммунистический проспект, 2 (район площади Славы). Об этом ТИА «Острова» рассказали в агентстве по развитию города.

На торжественном открытии гостей и жителей города и, конечно же, маленьких южносахалинцев будет встречать главный герой праздника Дед Мороз со своими помощницами снежинками. В завершение торжества собравшихся ждет сюрприз от организаторов – новогоднее световое шоу.

Резиденция Деда Мороза начнет работать 1 января с 14:00 до 17:00, со 2 по 8 января вас ждут с 11:00 до 16:00. Каждый желающий ребенок сможет прийти в гости к Дедушке Морозу и его внучке Снегурочке, рассказать стихотворение или спеть песенку и получить сладкий подарок. Также, у Деда Мороза в гостях будут проводиться различные мастер-классы на новогоднюю тематику.