В Дальнем планируют улучшить качество водоснабжения

Сегодня, 3 января, в администрации областного центра мэр Сергей Надсадин провел совещание по вопросам водоснабжения нового микрорайона в Дальнем.

Как рассказали ТИА «Острова» в агентстве по развитию Южно-Сахалинска, участие в обсуждении плана оперативных мер по улучшению качества водоснабжения района приняли представители профильных служб, а также компании собственника объектов водопроводных сетей и насосной станции — ООО «Армсахстрой».

В связи с поступающими жалобами от населения на качество водоснабжения, организованного со стороны компании «Армсахстрой», администрация города приняла решение совместно с собственником объектов системы водоснабжения микрорайона произвести переключение домов к новой насосной станции. Первый этап — переключение 92 домов — было выполнено до нового года. За счет этого удалось добиться положительных результатов. Однако нарекания со стороны жителей 28 домов, которые остались на снабжении от водозабора ООО «Армсахстроя», сохраняются.

Как рассказал вице-мэр Александр Гринберг, мощности насосной станции хватит для подключения новых дополнительных потребителей, в том числе оставшихся многоквартирных домов. Ориентировочно работы по переключению намечены в ночь с 4 на 5 января. По оценкам специалистов, на завершение мероприятий потребуется несколько часов.

Мэр Сергей Надсадин поставил задачу организовать работы таким образом, чтобы свести к минимуму вынужденные неудобства для жителей, связанные с отключением воды. Кроме того, он дал поручение специалистам в срок до 18 января сформировать дорожную карту по передаче объектов инженерной инфраструктуры от коммерческой компании «Армсахстрой» в муниципальную собственность. Это позволит городской власти оперативно и самостоятельно контролировать качество работы системы водоснабжения в данном микрорайоне.

Сейчас со стороны собственника сетей «Армсахстроя» идет подготовительный этап работ для переключения оставшихся домов. К решению технических вопросов в оперативном порядке подключились специалисты МКП «Городской Водоканал».

Более точная информация о сроках отключения воды на период присоединения к новой насосной станции будет опубликована в СМИ, социальных сетях и мессенджерах, а также управляющая компания разместит ее на информационных досках жилых домов.