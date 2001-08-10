В Южно-Сахалинске пошел костюмированный фестиваль «Если снежинка не растает»
На территории дог-парка состоялось костюмированное шествие с домашними питомцами. Участие приняли, как большие виды пород, так и самые маленькие. Награждение прошло по двум номинациям: «Сказочный бал» и «Пес в мультфильме», победителям были вручены кубки, дипломы, медали за 1-е, 2-е и 3-е место и призы от партнеров мероприятия. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации южно-сахалинского парка им. Гагарина.
Без внимания никто не остался, остальным участникам также были вручены грамоты за участие и призы. Все остались довольны и насладились дружеской обстановкой. Символы этого года «поздравили» всех с наступившим годом собаки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации южно-сахалинского парка им. Гагарина.
Командное состязание на льду прошло в 14:00 на льду катка (рядом с картодромом). Участники мероприятия проходили препятствия на время, тем самым, жюри оценивало ловкость, быстроту и сплоченность команд. Победителей наградили дипломами, медалями за 1-е, 2-е и 3-е место, призами от партнеров мероприятия и в завершении сделали совместное фото.
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