В Южно-Сахалинске пошел костюмированный фестиваль «Если снежинка не растает»

На территории дог-парка состоялось костюмированное шествие с домашними питомцами. Участие приняли, как большие виды пород, так и самые маленькие. Награждение прошло по двум номинациям: «Сказочный бал» и «Пес в мультфильме», победителям были вручены кубки, дипломы, медали за 1-е, 2-е и 3-е место и призы от партнеров мероприятия. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации южно-сахалинского парка им. Гагарина.

Без внимания никто не остался, остальным участникам также были вручены грамоты за участие и призы. Все остались довольны и насладились дружеской обстановкой. Символы этого года «поздравили» всех с наступившим годом собаки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации южно-сахалинского парка им. Гагарина.

Командное состязание на льду прошло в 14:00 на льду катка (рядом с картодромом). Участники мероприятия проходили препятствия на время, тем самым, жюри оценивало ловкость, быстроту и сплоченность команд. Победителей наградили дипломами, медалями за 1-е, 2-е и 3-е место, призами от партнеров мероприятия и в завершении сделали совместное фото.